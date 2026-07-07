Nuove modifiche alla viabilità lungo la SS36 del Lago di Como e dello Spluga per consentire i lavori di ripristino della galleria Monte Piazzo. A comunicarle è Anas, che ha previsto una serie di chiusure notturne e restringimenti di carreggiata nel tratto compreso tra Abbadia Lariana, Bellano e Piona/Colico.

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Statale 36, nuove limitazioni per i lavori alla galleria Monte Piazzo: chiusure notturne e deviazioni fino ad agosto

Le prime limitazioni scatteranno dal 12 luglio al 6 agosto 2026, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5, con esclusione delle notti di venerdì e sabato. In questo periodo sarà disposta la chiusura notturna della SS36 in direzione Sondrio: i veicoli dovranno uscire obbligatoriamente ad Abbadia Lariana e proseguire lungo la SP72, con successivo rientro sulla SS36 a Piona. Sarà inoltre chiusa l’entrata di Bellano verso la statale.

Una seconda fase di chiusure notturne è prevista dal 23 al 31 agosto 2026, sempre dalle 21 alle 5. Anche in questo caso la viabilità in direzione Sondrio sarà deviata da Bellano lungo la SP72, con rientro sulla SS36 a Piona.

Oltre alle chiusure notturne, Anas ha previsto anche restringimenti di carreggiata. In direzione Sondrio saranno attivi dal 12 luglio al 7 agosto e dal 23 al 31 agosto, mentre in direzione Lecco interesseranno il periodo dal 13 luglio al 7 agosto e dal 24 al 31 agosto. Durante queste fasi saranno istituiti il limite di velocità a 50 km/h e il divieto di sorpasso.

È inoltre prevista una chiusura straordinaria nella notte tra il 10 e l’11 luglio, dalle 21 alle 5, con la chiusura della carreggiata sud, in direzione Lecco, nel tratto compreso tra Piona e Bellano.

Gli interventi sono necessari per il completamento dei lavori nella galleria Monte Piazzo. Anas segnala inoltre la possibilità di rallentamenti sulla SP72 e sulla viabilità locale durante le fasi di deviazione.

Dal 12 luglio, quindi, entreranno in vigore le nuove chiusure notturne e i restringimenti lungo la SS36 tra Abbadia Lariana, Bellano e Piona, con l’indicazione di utilizzare la SP72 come percorso alternativo.