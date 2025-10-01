Statale 36 e ferrovia: riaperta la corsia verso Sondrio, domani riprende la circolazione dei treni tra Lecco e Mandello

Dopo la frana che ha bloccato la SS36 e la linea ferroviaria tra oggi e domani si torna alla normalità

Finalmente buone notizie per gli automobilisti che percorrono quotidianamente la superstrada e per i pendolari della linea ferroviaria Tirano–Sondrio–Lecco–Milano. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, è stata riaperta la corsia verso Sondrio della Strada Statale 36. Domani, giovedì 2 ottobre, riprenderà regolarmente la circolazione dei treni tra Lecco e Mandello del Lario.

Anas ha riaperto al traffico la corsia di marcia in direzione Sondrio al km 55,600, chiusa dallo scorso 28 settembre a seguito della caduta di un masso di circa 3 metri cubi sulla carreggiata.

Questa mattina si sono concluse le operazioni di disgaggio dei massi pericolanti a circa 900 metri di altezza, effettuate con l’ausilio di esplosivi. Successivamente, la ditta incaricata da Anas ha completato gli interventi di messa in sicurezza e la pulizia del versante, già oggetto di lavori nell’ambito del programma legato alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Sospiro di sollievo anche per i pendolari, dopo i pesanti disagi degli ultimi giorni. La frana caduta tra Lecco e Abbadia Lariana domenica pomeriggio aveva infatti interrotto sia la statale che la linea ferroviaria, con i massi che, dopo aver danneggiato i binari, si erano abbattuti sulla carreggiata della SS36.

Nel pomeriggio di oggi, Trenord ha annunciato che la circolazione ferroviaria tra Lecco e Mandello del Lario tornerà regolare da domani, giovedì 2 ottobre, a partire dall’inizio del servizio. I tecnici (al lavoro 80 dipendenti di Rete Ferroviaria Italiana e Anas con il supporto delle ditte appaltatrici) stanno completando gli ultimi lavori di ripristino della linea danneggiata.

Per la giornata odierna rimangono attive le soluzioni alternative di trasporto predisposte da Trenord, ma già da domani i treni viaggeranno regolarmente sull’intera tratta Lecco–Sondrio–Tirano.