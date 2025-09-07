Statale 36 da record nell’esodo estivo: 221.076 veicoli a Monza, 138.345 a Costa Masnaga, 66.806 ad Abbadia

La Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga si conferma tra le arterie in assoluto più battute dai vacanzieri e dai pendolari dell’esodo estivo. Solo nel tratto tra Monza e Abbadia Lariana, dal 25 luglio al 7 settembre 2025, sono transitati complessivamente 426.227 veicoli tra i punti più trafficati: 221.076 a Monza, 138.345 a Costa Masnaga e 66.806 ad Abbadia Lariana. I dati forniti da Anas sono aggiornati a oggi, domenica 7 settembre, ultima giornata del controesodo 2025.
Secondo l’Osservatorio mobilità stradale di Anas (Gruppo Fs), sull’intera rete sono transitati 330 milioni di veicoli in sei settimane, senza registrare criticità significative. Il traffico estivo non si è limitato ai fine settimana: due spostamenti su tre si sono verificati nei giorni feriali, grazie a partenze “intelligenti” che hanno distribuito i flussi e ridotto le congestioni.
Le alte temperature di questo weekend hanno spinto molti italiani verso le località marine, mentre oggi pomeriggio e sera si registrano gli ultimi rientri in vista della riapertura delle scuole.
Oltre alla SS36, altri tratti intensamente trafficati sono stati: la A90 Grande Raccordo Anulare di Roma, la SS16 Adriatica, la SS1 Aurelia in Toscana e Liguria, e la SS18 Tirrenica meridionale.
Per garantire sicurezza e scorrevolezza, Anas ha sospeso oltre 1.300 cantieri, oltre l’83% di quelli attivi, e ha messo in campo circa 2.500 operatori tra personale tecnico, di esercizio e Sala Situazioni Nazionale, per monitorare il traffico 24 ore su 24.
Con questo bilancio si chiude ufficialmente l’esodo estivo, con la SS36 confermata tra le arterie più trafficate e strategiche del Paese.
I dati
Sulla SS36 : 221.076 veicoli a Monza, 138.345 veicoli a Costa Masnaga, 66.806 veicoli a Abbadia Lariana
Sulla RA15 : 162.838 veicoli a Misterbianco
Sulla SS162NC : 159.107 veicoli a Giugliano in Campania
Sulla RA6 : 143.486 veicoli a Perugia, 75.752 veicoli a Corciano
Sulla SS2BIS : 124.635 veicoli a Roma
Sulla SS75 : 116.767 veicoli a Perugia
Sulla RA12 : 114.687 veicoli a San Giovanni Teatino
Sulla SS7 : 112.004 veicoli a Ciampino
Sulla SS7QUATER : 109.059 veicoli a Giugliano in Campania, 61.093 veicoli a Castel Volturno, 54.915 veicoli a Mondragone
Sulla SS113 : 108.942 veicoli a Cefalù
Sulla SS101 : 103.051 veicoli a Lequile
Sulla SS694 : 90.007 veicoli a Lecce
Sulla A2DIR-RC : 89.128 veicoli a Reggio di Calabria
Sulla SS7BIS : 87.105 veicoli a Caivano
Sulla RA4 : 78.308 veicoli a Reggio di Calabria
Sulla RA11 : 76.629 veicoli a Monteprandone
Sulla SS45BIS : 72.109 veicoli a Prevalle