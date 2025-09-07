Statale 36 da record nell’esodo estivo: 221.076 veicoli a Monza, 138.345 a Costa Masnaga, 66.806 ad Abbadia

Tra Monza e Abbadia Lariana transitati oltre 426.000 veicoli tra luglio e settembre: la Statale 36 guida l’esodo estivo, con traffico intenso anche nei giorni feriali e controlli Anas h24 per garantire sicurezza e scorrevolezza.

La Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga si conferma tra le arterie in assoluto più battute dai vacanzieri e dai pendolari dell’esodo estivo. Solo nel tratto tra Monza e Abbadia Lariana, dal 25 luglio al 7 settembre 2025, sono transitati complessivamente 426.227 veicoli tra i punti più trafficati: 221.076 a Monza, 138.345 a Costa Masnaga e 66.806 ad Abbadia Lariana. I dati forniti da Anas sono aggiornati a oggi, domenica 7 settembre, ultima giornata del controesodo 2025.

Secondo l’Osservatorio mobilità stradale di Anas (Gruppo Fs), sull’intera rete sono transitati 330 milioni di veicoli in sei settimane, senza registrare criticità significative. Il traffico estivo non si è limitato ai fine settimana: due spostamenti su tre si sono verificati nei giorni feriali, grazie a partenze “intelligenti” che hanno distribuito i flussi e ridotto le congestioni.

Le alte temperature di questo weekend hanno spinto molti italiani verso le località marine, mentre oggi pomeriggio e sera si registrano gli ultimi rientri in vista della riapertura delle scuole.

Oltre alla SS36, altri tratti intensamente trafficati sono stati: la A90 Grande Raccordo Anulare di Roma, la SS16 Adriatica, la SS1 Aurelia in Toscana e Liguria, e la SS18 Tirrenica meridionale.

Per garantire sicurezza e scorrevolezza, Anas ha sospeso oltre 1.300 cantieri, oltre l’83% di quelli attivi, e ha messo in campo circa 2.500 operatori tra personale tecnico, di esercizio e Sala Situazioni Nazionale, per monitorare il traffico 24 ore su 24.

Con questo bilancio si chiude ufficialmente l’esodo estivo, con la SS36 confermata tra le arterie più trafficate e strategiche del Paese.

I dati

Sulla SS36 : 221.076 veicoli a Monza, 138.345 veicoli a Costa Masnaga, 66.806 veicoli a Abbadia Lariana

Sulla RA15 : 162.838 veicoli a Misterbianco

Sulla SS162NC : 159.107 veicoli a Giugliano in Campania

Sulla RA6 : 143.486 veicoli a Perugia, 75.752 veicoli a Corciano

Sulla SS2BIS : 124.635 veicoli a Roma

Sulla SS75 : 116.767 veicoli a Perugia

Sulla RA12 : 114.687 veicoli a San Giovanni Teatino

Sulla SS7 : 112.004 veicoli a Ciampino

Sulla SS7QUATER : 109.059 veicoli a Giugliano in Campania, 61.093 veicoli a Castel Volturno, 54.915 veicoli a Mondragone

Sulla SS113 : 108.942 veicoli a Cefalù

Sulla SS101 : 103.051 veicoli a Lequile

Sulla SS694 : 90.007 veicoli a Lecce

Sulla A2DIR-RC : 89.128 veicoli a Reggio di Calabria

Sulla SS7BIS : 87.105 veicoli a Caivano

Sulla RA4 : 78.308 veicoli a Reggio di Calabria

Sulla RA11 : 76.629 veicoli a Monteprandone

Sulla SS45BIS : 72.109 veicoli a Prevalle