Da oggi, domenica 5 luglio 2026, entra ufficialmente in vigore il piano straordinario per la gestione del traffico lungo la Statale 36 nei fine settimana estivi, definito a seguito del confronto tra Comune di Colico, ANAS e Prefettura di Lecco.

La nuova organizzazione della viabilità è stata studiata per migliorare la fluidità dei flussi e ridurre le congestioni lungo uno degli assi stradali più trafficati del territorio, soprattutto nelle ore di rientro domenicale.

Statale 36: da oggi, 5 luglio, parte il piano anti-code nei weekend estivi

Il provvedimento arriva dopo un tavolo tecnico attivato in seguito alle criticità emerse (con pesanti disagi alla circolazione registrati domenica scorsa, 28 giugno 2026, lungo la SS36), che hanno reso necessario un intervento immediato e coordinato tra gli enti competenti.

Nel dettaglio, nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 23, sarà attivata una nuova configurazione del traffico: in direzione Lecco verrà garantita la circolazione su due corsie all’interno della canna sud della galleria Monte Piazzo e nei tratti limitrofi, per favorire il flusso di rientro pomeridiano e serale.

Nello stesso intervallo orario, in direzione Sondrio sarà invece istituita la deviazione obbligatoria sulla SP72, con uscita allo svincolo di Bellano (km 75,000) e rientro al Trivio di Fuentes (km 91,500), così da alleggerire la pressione sulla Statale nei momenti di maggiore afflusso.

ANAS ha inoltre confermato che la fase più complessa dei lavori alla galleria Monte Piazzo si concluderà entro il 9 luglio, con il ripristino della piena percorribilità del tunnel in entrambe le canne.

Il sindaco di Colico, Monica Gilardi, ha definito la misura “necessaria e condivisa” dopo i disagi della scorsa settimana, sottolineando l’impegno a monitorare l’andamento della viabilità insieme agli enti coinvolti.

Il piano si inserisce nella fase conclusiva dei lavori sulla SS36, in vista del ritorno alla piena normalità della circolazione previsto dopo il 9 luglio.