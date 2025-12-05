Nel prossimo Ponte dell’Immacolata, la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, che collega Lecco alla Brianza e alla Valtellina sarà tra le principali arterie del Nord Italia interessate da un intenso traffico di veicoli.

Nel prossimo Ponte dell’Immacolata, la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, che collega Lecco alla Brianza e alla Valtellina sarà tra le principali arterie del Nord Italia interessate da un intenso traffico di veicoli. In Lombardia, in particolare lungo la SS36, gli automobilisti devono aspettarsi rallentamenti, soprattutto in direzione delle località montane e dei centri turistici.

Statale 36: attesi forti flussi di traffico nel Ponte dell’Immacolata

Secondo Anas, società del Gruppo Fs, nel lungo weekend si prevedono circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicoli sulla rete nazionale, tra capoluoghi, località montane e centri commerciali, anche per le gite ai mercatini di Natale. L’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha ricordato agli automobilisti di rispettare i limiti di velocità, mantenere le distanze di sicurezza e non usare il cellulare durante la guida. Inoltre, è fondamentale avere a bordo catene o pneumatici invernali, come previsto dalla normativa.

Il traffico lungo la rete Anas sarà in aumento soprattutto:

oggi pomeriggio, venerdì 5 dicembre 2025, e sabato mattina per chi si sposta da e verso i grandi centri urbani;

lunedì pomeriggio per i rientri verso le città principali.

Gli itinerari più interessati, nelle giornate di venerdì e sabato, saranno in direzione sud verso le località di provincia, lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e in uscita dai centri urbani. Tra le arterie principali segnaliamo:

A2 “Autostrada del Mediterraneo” (Campania, Basilicata e Calabria);

SS106 Jonica e SS18 Tirrena Inferiore in Calabria;

A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia;

SS131 Carlo Felice in Sardegna;

SS148 Pontina e SS7 Appia nel Lazio;

Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) in Umbria, Toscana ed Emilia Romagna;

SS1 Aurelia, SS16 Adriatica e altre direttrici nazionali.

Al Nord, oltre alla SS36, attenzione ai Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, alla SS45 di Val Trebbia in Liguria, alla SS26 della Valle d’Aosta, alla SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e alla SS51 di Alemagna in Veneto.

Infine, si ricorda che il divieto di transito dei veicoli pesanti sarà in vigore domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025 dalle 9 alle 22.