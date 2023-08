Benzina, stangata dopo le ferie: dove trovarla sotto 2 euro a Lecco

Aumenti prima delle ferie, vera e propria stangata dopo le vacanze. Il prezzo della benzina, anche in provincia di Lecco, è tornato a volare e oggi, lunedì 28 agosto 2023, lunedì di rientro lavorativo per la stragrande maggioranza dei lecchesi, fare il pieno per tornare in ufficio è un vero e proprio salasso.

Il Governo penssa a un Bonus Benzina

La soglia (decisamente non psicologica ma reale) dei due euro al litro in provincia di Lecco è stata abbondantemente superata e non è un caso che il Governo stia lavorando per predisporre un bonus benzina destinato a quanti hanno i redditi più bassi per attutire l’aumento del prezzo al distributore.

Vero è che anche a Lecco, con un po' di oculatezza. è ancora possibile trovare aree di servizio dove la benzina, al servito, viene erogata sotto i due euro al litro.

Per aiutarvi nella ricerca vi riproponiamo la rilevazione della situazione dei prezzi carburanti nella nostra provincia (qui i dati al 6 agosto, prima delle ferie). I prezzi che vi mostriamo sono ordinati secondo l'ultimo aggiornamento a partire da oggi, lunedì 28 agosto 2023.

L'osservaprezzi

La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

Benzina ecco dove trovarla sotto due euro a Lecco

4006 VIA PROVINCIALE VALSASSINA - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 28/08/2023, 08:08 Benzina Gasolio GPL servito 2,029 € 1,949 € 0,619 € self 1,929 € 1,849 € -

esso lentini STATALE 04 23807 - MERATE LC Ultima comunicazione rilevata: 28/08/2023, 07:58 Benzina Gasolio Gasolio Premium servito 2,253 € 2,183 € 2,333 € self 1,989 € 1,919 € 2,076 €

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 - CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 28/08/2023, 06:52 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 2,149 € 2,079 € 0,659 € - 2,179 € self 1,939 € 1,869 € - 2,089 € 1,969 €

57111 Valmadrera VIA XXV APRILE 22 - VALMADRERA LC Ultima comunicazione rilevata: 28/08/2023, 06:44 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,144 € 2,054 € 2,294 € 2,154 € self 1,934 € 1,844 € 2,084 € 1,944 €

AGIP VIA MILANO 60 23878 - VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 28/08/2023, 06:32 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,164 € 2,094 € - - self 1,944 € 1,874 € 2,094 € 1,974 €