Cambia la viabilità lungo la SS36 in Alto Lario, a Colico per consentire gli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Lecco in seguito al tragico incidente sul lavoro che, nella tarda serata di martedì 21 luglio 2026, è costato la vita a Silvester Tegang, operaio di 27 anni impegnato nel cantiere della galleria Monte Piazzo.

Le modifiche sono state definite al termine del Comitato Operativo per la Viabilità (COV), riunito nel pomeriggio di oggi in Prefettura a Lecco. ANAS attuerà una serie di provvedimenti temporanei necessari a permettere lo svolgimento delle verifiche richieste dall’Autorità Giudiziaria.

SS36, chiude la galleria Monte Piazzo per gli accertamenti della Procura dopo la morte di Silvester Tegang

La prima fase è scattata alle 18 di oggi, venerdì 24 luglio, con la chiusura al traffico la canna sud della galleria Monte Piazzo, in direzione Milano. La chiusura resterà in vigore fino alle 5 di sabato 25 luglio e consentirà la predisposizione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata sud nel tratto compreso tra il chilometro 75,400 e il chilometro 85,800.

Dalle 5 di sabato 25 luglio entrerà invece in vigore la seconda fase. Sarà chiusa la canna nord della galleria, in direzione Lecco, nel tratto compreso tra il chilometro 80,590 e il chilometro 85,750. Contestualmente verrà riaperta la canna sud, dove sarà istituito il doppio senso di marcia. Per consentire il nuovo assetto viabilistico sarà inoltre chiuso lo svincolo di Piona in direzione nord.

Durante le chiusure delle singole carreggiate, il traffico verrà deviato lungo la Strada Provinciale 72. In particolare, nella fase di chiusura della canna sud verso Milano, i veicoli dovranno uscire allo svincolo di Piona e rientrare sulla SS36 a Bellano. Quando invece sarà chiusa la canna nord in direzione Lecco, la deviazione avverrà con uscita a Bellano e successivo rientro sulla statale allo svincolo di Colico.

La configurazione temporanea della viabilità resterà in vigore fino al completamento delle attività investigative e tecniche richieste dalla Procura di Lecco nell’ambito dell’inchiesta aperta per fare piena luce sull’incidente mortale avvenuto nel cantiere della galleria Monte Piazzo.