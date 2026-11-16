L’iniziativa promossa da OSGB Merate ha riunito imprenditori, rappresentanti istituzionali e realtà del territorio per sostenere l’Hospice Il Nespolo e le attività dell’associazione

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Sport, impresa, territorio e solidarietà si sono incontrati a Villa Lavezzari, a Merate, per una serata all’insegna della condivisione e della vicinanza a chi ha più bisogno. L’evento, promosso da OSGB Merate, è stato organizzato per sostenere concretamente l’attività dell’Associazione Fabio Sassi e dell’Hospice Il Nespolo di Airuno. Un’occasione che ha messo al centro non il business, ma il valore della comunità e la capacità di fare rete.

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Sport e solidarietà in Villa Lavezzari: una serata a sostegno della Fabio Sassi

Da 37 anni l’Associazione Fabio Sassi è al fianco delle persone che affrontano la fase conclusiva della vita, offrendo cure, assistenza qualificata e, soprattutto, umanità. Ogni anno sono circa 270 i pazienti accolti all’Hospice Il Nespolo di Airuno. A questi si aggiungono le persone seguite attraverso il servizio di cure palliative domiciliari, in collaborazione con il DiFra dell’ASST di Lecco, e i malati di Sla assistiti a Villa Cedri, a Merate.

Un impegno che va oltre l’assistenza sanitaria e che si traduce in una presenza costante accanto ai malati e alle loro famiglie. L’obiettivo è alleviare il dolore e garantire dignità, accompagnando le persone in un momento particolarmente delicato della loro vita, senza lasciare soli né i pazienti né chi sta loro accanto.

La serata di Villa Lavezzari ha dimostrato quanto possa nascere dalla collaborazione tra realtà diverse, unite dalla volontà di sostenere un progetto comune. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente di OSGB Emilio Colombo e al vicepresidente Fabio Tamandi, promotori dell’iniziativa, e a Massimiliano Colombo per l’ospitalità nella sua dimora.

Un riconoscimento anche a Ester Sala e alla sua agenzia per l’organizzazione dell’evento, a Tamandi Panificio per il catering e allo chef Stefano Riva, oltre che agli imprenditori e a tutti i partecipanti che hanno contribuito alla raccolta di sostegno per l’associazione.

Presenti anche numerosi rappresentanti istituzionali: il sindaco di Merate Mattia Salvioni e il vicesindaco Valeria Marinari, il sindaco di Cernusco Lombardone Gennaro Toto, gli ex sindaci Massimo Panzeri e Andrea Massironi, e il sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza.

Al termine della serata, gli ospiti hanno ricevuto un omaggio: una verza ornamentale offerta da Colombo Group e un panettone di Tamandi.

Un momento conviviale che si è trasformato in un’occasione concreta per rinnovare l’attenzione verso l’Associazione Fabio Sassi e la sua missione, da quasi quattro decenni punto di riferimento per il territorio.