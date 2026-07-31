Centoquaranta donne e uomini che, conclusa l’attività lavorativa, hanno scelto di dedicare tempo ed energie al servizio degli altri. Sono i volontari dello SPI CGIL Lecco, protagonisti ieri, giovedì 30 luglio 2026 del tradizionale pranzo che il sindacato organizza ogni anno per riconoscere il loro impegno.

L’appuntamento si è svolto al ristorante Al Terrazzo di Valmadrera, nella suggestiva cornice del golfo di Parè, dove volontari, collaboratori e rappresentanti della Segreteria provinciale dello SPI si sono ritrovati per una giornata di condivisione e ringraziamento.

Alla festa hanno partecipato anche il Segretario Generale della CGIL di Lecco Fabio Gerosa e il Segretario Regionale dello SPI Tobia Sertori, insieme a diversi rappresentanti delle altre categorie della CGIL.

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SPI CGIL Lecco celebra i suoi volontari: «Un grande valore di solidarietà al servizio delle persone»

«È l’occasione per dire grazie a chi dedica il proprio tempo con passione per stare vicino alle persone e rispondere alle loro richieste, ma soprattutto per ascoltare i problemi che ci vengono posti. Il loro lavoro è fondamentale e va riconosciuto. Volontariato va di pari passo con solidarietà, una parola a cui teniamo molto. In una fase storica come questa, segnata da tanti conflitti, i nostri volontari sono la dimostrazione che la solidarietà esiste e che è un grande valore, che mi auguro venga condiviso il più possibile», ha dichiarato la Segretaria Generale dello SPI CGIL Lecco, Pinuccia Cogliardi.

Il contributo dei volontari permette di sostenere una rete capillare presente su tutto il territorio provinciale. Gli sportelli dello SPI accolgono iscritti e non iscritti, offrendo supporto su numerosi fronti: dal controllo della posizione pensionistica all’assistenza fiscale, dall’aiuto nelle procedure online della pubblica amministrazione alla ricerca di appuntamenti nei servizi sanitari del territorio quando le liste d’attesa si allungano.

Un’attività quotidiana che nasce anche dalla capacità di ascoltare chi si trova in difficoltà e accompagnarlo verso diritti e servizi spesso poco conosciuti.

«Le nostre volontarie e i nostri volontari operano nelle quattordici sedi della CGIL, da Colico, all’estremità settentrionale del territorio, fino a Casatenovo e al Meratese. Si tratta di luoghi accessibili, nella maggior parte dei casi, durante tutta la settimana. Il ringraziamento più sentito va proprio a chi ce ne consente l’apertura e ci permette di garantire risposte concrete: in una giornata come questa è doveroso sottolinearlo», ha sottolineato Luigia Valsecchi, Segretaria Organizzativa dello SPI CGIL Lecco.

Una rete fatta di presenza e vicinanza, che ogni giorno permette al sindacato di essere un punto di riferimento per molte persone in provincia di Lecco.