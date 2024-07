Sp 72: da Regione mezzo milione di euro per sistemarla. E' stato infatti approvato ieri, mercoledì 24 luglio 2024 in Consiglio regionale, durante la sessione di assestamento al bilancio 2024 - 2026, l’emendamento presentato dal Consigliere regionale della Lega Mauro Piazza che riguarda interventi di messa in sicurezza delle strade di competenza della Provincia di Lecco.

“In relazione agli importanti livelli di traffico presenti sulla rete stradale lombarda risulta particolarmente urgente attuare interventi di messa in sicurezza delle strade di competenza della Provincia di Lecco - dichiara il Consigliere regionale Mauro Piazza - Con l’approvazione dell’emendamento, Regione Lombardia contribuisce al finanziamento di interventi infrastrutturali della rete viaria di competenza della Provincia di Lecco con un finanziamento annuo di euro 250.000 per gli anni 2024 e 2025: euro 150.000 euro per la messa in sicurezza dei piani viabili sulla strada provinciale 72, tratto Pescate-Calco e 100.000 euro per la manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale per l’anno 2024. E ancora 200.000 euro per la messa in sicurezza del muro di sostegno e consolidamento cigli di valle e 50.000 euro per il rifacimento/adeguamento degli impianti tecnologici delle gallerie per l’anno 2025".

Una manutenzione di fondamentale importanza per il mantenimento e miglioramento della rete stradale con l’obiettivo di rispondere alle necessità del territorio e di dare ai cittadini strade più sicure.

"Il potenziamento e la riqualificazione della rete viaria è uno degli obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile di questa legislatura - prosegue il sottosegretario - Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento che dimostra l’attenzione al miglioramento della qualità del servizio e della sicurezza della circolazione della rete stradale attraverso interventi di adeguamento al fine di ottenere livelli di servizio della rete stradale adeguati".

"Ringrazio Regione Lombardia per la consueta attenzione che dimostra alle necessità del territorio ed in particolare il Consigliere regionale Mauro Piazza che si pone in ascolto e risolutore delle problematiche che gli vengono rappresentate. Queste risorse ci consentono di fare un minimo di programmazione su interventi che altrimenti avremmo dovuto aspettare a fare” ha aggiunto il Consigliere provinciale Mattia Micheli.