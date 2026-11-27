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Dieci euro per una giornata sugli sci, anziché un costo ordinario che può arrivare fino a 80 euro. Torna anche per il 2026 Ski’n December, l’iniziativa promossa da Regione Lombardia per incentivare i giovani a frequentare la montagna e praticare gli sport invernali. Tra le località coinvolte ci sono anche i Piani di Bobbio, nel comprensorio di Barzio, una delle mete sciistiche più frequentate del Lecchese.

Skipass a 10 euro per gli under 23: tra le mete anche i Piani di Bobbio

La promozione sarà valida dal 9 al 23 dicembre e permetterà ai residenti in Lombardia con meno di 23 anni di acquistare skipass giornalieri al prezzo di 10 euro nei comprensori aderenti ad Anefski Lombardia. La Regione ha stanziato 200mila euro per l’iniziativa, con l’obiettivo di mettere a disposizione fino a 13.500 voucher agevolati.

Le prevendite sono già aperte sul portale shop.skinlombardia.it.

«Siamo orgogliosi di rinnovare anche quest’anno Ski’n December che permette ai nostri giovani di vivere la montagna e praticare lo sci a costi agevolati», sottolinea il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport, Federica Picchi.

«Con soli 10 euro sarà possibile sciare nei comprensori lombardi aderenti, a fronte di un costo ordinario che può arrivare fino a 80 euro. Lo scorso anno il progetto ha registrato risultati molto positivi, con oltre 13.000 skipass agevolati messi a disposizione. Un numero che ci auguriamo possa crescere nel prossimo mese».

L’iniziativa punta a sostenere sia la pratica sportiva tra i più giovani sia il comparto turistico e sciistico, in particolare nella fase di avvio della stagione invernale. «Le finalità sono due: da una parte incentivare i ragazzi alla pratica sportiva e alla frequentazione della montagna, dall’altra sostenere concretamente il settore turistico e sciistico in una fase importante come l’avvio della stagione invernale. È una misura che si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione della montagna lombarda e di promozione dello sport giovanile», spiega Picchi.

La misura si affianca ad altri interventi regionali a favore della montagna e degli sport invernali: dal bando da 1,8 milioni di euro per l’innevamento programmato alla promozione di lezioni gratuite con i maestri di sci, finanziata con 50mila euro e rivolta anche a ragazze e ragazzi con disabilità. Previsto inoltre un accordo con la Federazione italiana sport invernali per avvicinare gli studenti delle scuole primarie e secondarie allo sci, attraverso esperienze gratuite sulla neve.

Come richiedere lo skipass

Per ottenere il voucher è necessario essere residenti in Lombardia e avere meno di 23 anni. La richiesta va presentata attraverso il portale www.skinlombardia.it, registrandosi con i propri dati anagrafici e il codice fiscale. Per ciascun voucher è previsto un contributo di 10 euro, Iva inclusa, da pagare online con carta di credito o prepagata.

Ogni beneficiario potrà richiedere fino a due voucher giornalieri durante il periodo dell’iniziativa. Una volta completata la procedura, il voucher digitale dovrà essere presentato alla biglietteria della stazione sciistica aderente per ritirare lo skipass valido per la giornata scelta.