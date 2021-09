A partire dalla prossima settimana, in tutti i centri di raccolta dei comuni nei quali è stato avviato il nuovo sistema di misurazione puntuale, Silea introdurrà un apposito contenitore di colore rosso dove i cittadini potranno conferire la lettiera degli animali domestici (gatti, criceti, ecc..).

Silea introduce un contenitore rosso per gli “amici animali”

In questo modo recandosi al centro di raccolta i cittadini avranno modo di “alleggerire” il proprio sacco rosso da questa tipologia di rifiuto. In ogni caso sarà possibile continuare ad utilizzare il sacco rosso.

Già da inizio agosto al Centro di raccolta a Lecco, sono presenti due contenitori carrellati da 120 litri ciascuno dedicati al conferimento delle lettiere degli animali domestici. "In sinergia con Silea - aveva spiegato l'assessora all'Ambiente Renata Zuffi - stiamo cercando di rispondere in modo mirato alle richieste delle utenze domestiche e non in merito alla raccolta puntuale. Il conferimento del sacco rosso renderà più equa per tutti la raccolta dei rifiuti, ma deve essere anche un'occasione per migliorare il servizio".