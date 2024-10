Ripartono anche per l’anno scolastico 2024-2025 i laboratori didattici di Silea – la società pubblica che si occupa di economia circolare e recupero dei rifiuti – dedicati alla sostenibilità: più di 20 diversi percorsi tematici, orti nei giardini scolastici, lezioni di riciclo, sfide online tra classi per imparare le buone pratiche di economia circolare e uno speciale laboratorio per “seminare la biodiversità”.

Silea Educational: itinerari per educare all'ambiente

Nell’anno scolastico 2023-2024 sono stati più di 8.000 gli alunni coinvolti: dai piccoli dell’infanzia – per i quali i percorsi di sensibilizzazione prendono forma attraverso fiabe e giochi – alle scuole primarie tra laboratori pratici e quiz interattivi multimediali, fino agli studenti degli Istituti superiori, coinvolti in percorsi formativi nei quali si incontrano educazione civica e approfondimenti scientifici.

“L’offerta dei programmi di educazione ambientale di Silea è costantemente aggiornata, ampliata e diversificata: puntiamo sulle nuove tecnologie e sugli strumenti di gamification per coinvolgere i ragazzi ma senza rinunciare alle attività pratiche e all’aperto, che ogni anno riscuotono grande apprezzamento” spiega Chiara Francesca Benatti, responsabile comunicazione ed educazione ambientale di Silea.

Tra le novità di quest’anno si segnala, ad esempio, il laboratorio “Seminiamo il mondo”, attraverso il quale gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria potranno creare “magiche” palline di compost e argilla contenenti semi di erbe e fiori.

Dopo il successo della prima edizione, viene inoltre riproposto poi il “Trivial trash”, la sfida online tra scuole secondarie di primo grado dedicata ai temi della raccolta differenziata, della sostenibilità e dell’economia circolare.

“Investire nella formazione dei ragazzi significa investire nel futuro. Coinvolgere i giovani in progetti educativi che li sensibilizzino sulle tematiche ambientali non solo favorisce lo sviluppo di una coscienza ecologica globale, ma contribuisce anche a creare una cultura del rispetto e della tutela del nostro territorio” sottolinea Francesca Rota, presidente del Cda di Silea.

Per conoscere nel dettaglio tutti i programmi è possibile consultare la sezione dedicata “Per la scuola” del sito www.sileaspa.it, dove gli insegnanti possono trovare gli appositi moduli online per effettuare l’iscrizione.

Tramite il portale, è possibile inoltre prenotare le visite guidate per gli studenti presso l’impianto di termovalorizzazione di Valmadrera, alla scoperta del ciclo integrato dei rifiuti e della produzione di energia.

Tutte le proposte e le attività di educazione ambientale promosse da Silea sono gratuite.