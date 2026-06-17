Domenica 21 giugno 2026 torna in tutta Italia “Sicuri in montagna”, la giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione estiva. L’iniziativa è promossa dal Club Alpino Italiano e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con l’obiettivo di sensibilizzare escursionisti, alpinisti e frequentatori della montagna sui comportamenti corretti da adottare durante le attività all’aria aperta.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per approfondire temi legati all’escursionismo, alle ferrate, all’arrampicata in falesia, alla mountain bike, alla ricerca dei funghi e, più in generale, alla frequentazione consapevole dell’ambiente montano e ipogeo. Lo scopo del progetto è infatti quello di accrescere la consapevolezza dei rischi e dei propri limiti, attraverso una corretta informazione e attività pratiche sul territorio. La partecipazione agli eventi è gratuita e aperta a tutti.

Sicuri in montagna, il 21 giugno la giornata nazionale della prevenzione: appuntamento anche sul Resegone

Per il territorio lecchese l’appuntamento è fissato alla Ferrata del Centenario sul Monte Resegone, con ritrovo nella zona del Passo del Fò. L’iniziativa, organizzata dal CAI Calolziocorte, prevede il presidio del percorso e la salita lungo la celebre ferrata, con momenti informativi dedicati alla sicurezza e alla corretta preparazione delle escursioni su itinerari attrezzati.

L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con volontari ed esperti, ricevendo consigli utili sull’utilizzo dell’attrezzatura, sulla pianificazione delle uscite e sulla gestione delle situazioni di rischio in ambiente montano. Per informazioni Frigerio Giuseppe 3358077806 geky.frigerio@gmail.com e Butti Sergio 3396957909 simbutt@libero.it

Gli altri appuntamenti in Lombardia

Bergamo

In provincia di Bergamo l’iniziativa si svolgerà sulla Ferrata del Monte Ocone, in località Cimalprato di Valsecca, nel comune di Sant’Omobono Terme. Il programma prevede il ritrovo alle 8.30, la salita lungo la ferrata, il presidio del percorso e uno stand informativo dedicato alla prevenzione degli incidenti.

Pavia

Nel Pavese l’appuntamento sarà invece alla Falesia di Bagnaria, in Valle Staffora. A partire dalle 9.30 verranno proposte attività dedicate alla sicurezza nell’arrampicata sportiva, con dimostrazioni pratiche e prove di trattenuta della caduta, grazie alla collaborazione tra il CNSAS, la Scuola di Alpinismo Grignani e diverse sezioni del CAI.

La giornata del 21 giugno rappresenta dunque un’importante occasione per avvicinarsi alla montagna in modo consapevole, imparando a riconoscere i rischi e ad affrontare le attività outdoor con la necessaria preparazione e prudenza. Per consultare il programma completo e aggiornato delle iniziative è possibile visitare il sito ufficiale di Sicuri in Montagna.