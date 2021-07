Sicurezza, nel Lecchese in arrivo oltre 200mila euro per sistemi di controllo delle targhe

E' stato Pubblicato sul Burl (Bollettino ufficiale della Regione Lombardia) il decreto che assegna ai Comuni e alle Unioni di Comuni i finanziamenti del Ministero dell'Ambiente per la realizzazione o l'implementazione di sistemi di controllo delle targhe per motivi ambientali. Complessivamente, Regione Lombardia ha assegnato a 162 enti, sui 186 che hanno presentato domanda, un importo complessivo di 3.859.360,41 euro. Di questi oltre 200mila euro sono destinati al Lecchese.

"La tutela della sicurezza della Lombardia passa anche per il controllo ambientale del territorio - sottolinea l'assessore regionale Riccardo De Corato - mettendo in campo, a esempio, sistemi di controllo delle targhe in relazione alla limitazione della circolazione per motivi ambientali, come stabilito da decreto del Ministero dell'Ambiente Il buon numero di domande presentate al bando del mio Assessorato è testimonianza della grande attenzione dei nostri sindaci e amministratori locali, nelle diverse province, che possono, e potranno sempre, contare sul supporto di Regione Lombardia".