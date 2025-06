Aumentano i prezzi dei carburanti a causa dell’impennata delle quotazioni del petrolio, collegata al conflitto tra Israele e Iran. Secondo l'elaborazione della Staffetta sui valori medi registrati dall’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina in modalità self service raggiunge 1,714 euro al litro, con un incremento di 7 millesimi (1,721 euro presso le compagnie e 1,700 euro alle cosiddette pompe bianche).

Il gasolio self service sale invece a 1,614 euro al litro, con una crescita di 8 millesimi (compagnie 1,623 euro, pompe bianche 1,597 euro) Anche i carburanti serviti registrano aumenti: la benzina servita tocca 1,853 euro al litro, in rialzo di 7 millesimi (1,897 euro presso le compagnie, 1,769 euro alle pompe bianche), mentre il diesel servito arriva a 1,753 euro al litro, anch’esso con un incremento di 7 millesimi (1,799 euro compagnie, 1,666 euro pompe bianche).

Si impenna il prezzo della benzina: ecco la situazione a Lecco

E a Lecco? Vi proponiamo qui di seguito l'elenco dei distributori lecchesi dove è più conveniente rifornirsi. La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali. Ecco quindi i prezzi aggiornati a questa mattina, giovedì 19 giugno 2025.

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 - CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 19/06/2025, 07:14 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 1,929 € 1,839 € 0,659 € - 1,939 € self 1,719 € 1,629 € - 1,869 € 1,729 €

AGIP VIA MILANO 60 23878 - VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 19/06/2025, 06:44 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 1,954 € 1,889 € - - self 1,734 € 1,669 € 1,884 € 1,769 €

Agip Ballabio via Provinciale 23 23811 - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 19/06/2025, 05:50 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 1,929 € 1,829 € 1,929 € 1,829 € self 1,719 € 1,629 € 1,729 € 1,629 €

4006 VIA PROVINCIALE VALSASSINA - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 18/06/2025, 14:36 Benzina Gasolio GPL servito 1,839 € 1,729 € 0,699 € self 1,739 € 1,629 € -