In occasione della della Settimana della protezione civile si svolgerà a Lecco, il 13 ottobre 2023, una geocamminata dedicata ai giovanissimi. L'evento, che vedrà la partecipazione di circa 800 studenti delle primarie del lecchese, è stato presentato oggi, lunedì 9 ottobre 2023, nella sala del Consiglio della Provincia di Lecco dove sono state illustrate le attività della rete dei Centri di promozione della protezione civile.

Settimana della protezione civile: a Lecco una geocamminata per i ragazzi

Presenti oggi a Villa Locatelli Stefano Simonetti, Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile, Simona Piazza, Assessore alla Protezione civile Comune di Lecco Marina Ghislanzoni, dell' Ufficio scolastico territoriale di Lecco, Gianluca Mandanici, Dirigente scolastico Istituto Viganò di Merate, scuola capofila della rete provinciale e Mariagrazia Rota, coordinatrice rete Centri di promozione della protezione civile.

Agevolare l’interazione tra il mondo della Scuola e quello della Protezione civile, organizzare iniziative di comunicazione con l’obiettivo di diffondere conoscenze e saperi in materia di Protezione civile e formare una figura di sistema per ogni CPPC che avrà il compito di preparar , a sua volta, i docenti della provincia di riferimento: questi i principali obiettivi della rete di promozione dei centri di Protezione civile del Lecchese che ad oggi è composta da 12 Istituti Superiori, 15 Istituti Comprensivi e dalla Provincia di Lecco.

In particolare le scuole aderenti alla rete, oltre la scuola capofila, sono le seguenti: IC Barzano', IC Bosisio Parini, IC Casatenovo, IC Cernusco Lombardone, IC Costamasnaga, IC La Valletta Brianza, IC Lecco 1, IC Lecco 2, IC Mandello del Lario, IC Missaglia, IC Molteno, IC Oggiono, IC Olgiate Molgora, IC Olginate, IC Premana, IISS Bachelet Oggiono, IISS Badoni di Lecco, IISS Bertacchi Lecco, IISS Fiocchi Lecco, IISS Greppi Monticello Brianza, IISS Parini Lecco, IISS Rota Calolziocorte, IPS Fumagalli Casatenovo, Liceo Classico Manzoni Lecco, Liceo Scientifico Agnesi Merate, Liceo Scientifico Grassi Lecco e Provincia di Lecco.

La rete dei CPPC quindi si propone di divulgare la cultura e le buona pratiche di protezione civile nelle scuole di ogni ordine e grado. Quella in programma per il prossimo 13 ottobre 2023 è una camminata lungo un percorso protetto nel centro cittadino dove verranno predisposte delle isole tematiche in cui i bambini delle classi 4° delle scuole primarie aderenti alla rete provinciale potranno vedere di cosa di occupa la protezione civile, ad esempio l’assistenza alla popolazione, l’antincendio boschivo, la pianificazione di emergenza, ecc.

Il percorso della geocamminata

Il percorso è stato pensato con punto di partenza e arrivo in piazza Stazione, per poi proseguire lungo via Bovara, piazza Cermenati, 4 piazza Stoppani, lungolago, area monumento a Antonio Ghislanzoni 6 lungolago monumento ai caduti. Il rientro in piazza Stazione è previsto lungo via Nazario Sauro, piazza Garibaldi e via Cavour. Un percorso quindi totalmente in aree pedonali ad eccezione del tratto tra piazza Cermenati e piazza Stoppani dove però è presente un marciapiede sufficientemente ampio.

La piazza della stazione è stata scelta come punto di paretnza e arrivo in quanto luogo di contatto tra la sede istituzionale della Provincia di Lecco dell’ufficio scolastico territoriale e del Comune di Lecco.

Le scuole del territorio hanno comunicato alla scuola capofila l’intenzione di raggiungere Lecco con il treno e solo una parte con autobus privati. Per questo la piazza della stazione sarà punto nevralgico per l’arrivo e la partenza delle scuole.

Le postazioni

In città verranno installati gazebo con indicazione del percorso e anche con le prime indicazioni sull’attività della giornata. In piazza Cermenati verrà allestita una tenda a pali con telo per l'installazione dimostrativa della postazione di postazione segreteria di campo, alloggio, mensa e anche il gazebo con allestimento dell'area di attesa sicura. Lungo il percorso si sarà anche l’isola tematica Antincendio boschivo con i mezzi pick up e le attrezzature (modulo per lo spegnimento, lance, attrezzi a mano, vasche e motopompa, ecc.)

E ancora i ragazzi potranno vedere le attrezzature utilizzate per il contrasto al rischio idraulico come sacchetti di sabbia per arginature con la predisposizione di coronelle, insacchettatrice, motopompe. Non mancherà il campo tendato dimostrativo per l'assistenza alla popolazione e l' alloggio dei volontari impegnati in attività di emergenza.