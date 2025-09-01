Con l’inizio di settembre, praticamente tutti i lecchesi rientrano al lavoro e presto anche a scuola, ma quest’anno il ritorno alla routine sarà accompagnato da disagi nei trasporti: è infatti previsto uno sciopero dei treni il 4 e 5 settembre 2025, proclamato dal sindacato SGB.

Settembre inizia tra lavoro, scuola e… sciopero dei treni

Lo sciopero nazionale interesserà il servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord, dalle ore 21:00 del 4 settembre alle ore 18:00 del 5 settembre.

Cosa cambia per i viaggiatori

Giovedì 4 settembre: circoleranno solo i treni con partenza entro le ore 21:00 e arrivo a destinazione entro le ore 22:00 .

Venerdì 5 settembre: saranno garantiti solo i treni presenti nella lista dei treni garantiti, con partenza dopo le ore 6 e arrivo entro le ore 9. Nel pomeriggio il servizio riprenderà regolarmente dalle ore 18.

Collegamenti aeroportuali

In caso di cancellazioni dei treni del servizio aeroportuale, saranno disponibili bus senza fermate intermedie:

Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto (Malpensa Express), con partenza da via Paleocapa 1 .

Stabio – Malpensa Aeroporto (collegamento S50).

Informazioni e aggiornamenti

Per maggiori dettagli, consultare il sito www.trenord.it o seguire gli aggiornamenti in tempo reale tramite l’App Trenord.

Si raccomanda inoltre di prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni e alle informazioni sui monitor.