Un’importante occasione per fare del bene, crescere e acquisire nuove competenze: è possibile svolgere il Servizio Civile nelle sedi di Auser della provincia di Lecco. L’opportunità è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni compiuti, con un impegno medio di 25 ore settimanali per 12 mesi e un compenso mensile di 590,47 euro.

Servizio Civile 2026 in provincia di Lecco: opportunità con Auser

I partecipanti affiancheranno operatori e volontari di Auser nelle attività di sostegno alla popolazione anziana e fragile, contribuendo a numerosi progetti e iniziative innovative sul territorio. Un’esperienza che arricchisce non solo la comunità, ma anche chi la vive, permettendo di sviluppare nuove competenze e di diventare parte attiva di una realtà più inclusiva e solidale.

Sul sito di ASC Lombardia sono disponibili i due progetti promossi da Auser:

“Le comunità si tingono d’argento” , dedicato al supporto della popolazione over 65 attraverso servizi come la telefonia sociale e il trasporto sociale;

“Lampi di genio per un sapere in trasformazione”, che promuove l’invecchiamento attivo con percorsi culturali, aggregativi, informativi e di benessere psicofisico.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 14:00 dell’8 aprile 2026. I colloqui si terranno a partire dal 20 aprile 2026 (salvo proroghe), mentre la prima data prevista per l’avvio dei progetti è il 18 settembre 2026.

La modalità è esclusivamente online, e si effettua tramite questo link https://domandaonline.serviziocivile.it/ indicando il progetto e la sede scelta. Per ulteriori info e richieste di supporto, è possibile compilare questo form di Auser Lecco https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH9UXXAYrfQk-WHuFo72_EP2A2pAV3LVBoRzWHA4YtfLnfWg/viewform?pli=1