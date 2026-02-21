Originaria di Lomagna, la missionaria uccisa ad Haiti sarà celebrata con una mostra, testimonianze e iniziative quaresimali

Venerdì 27 febbraio 2026 alle 21, al Centro Fatebenefratelli di Valmadrera, si terrà una serata missionaria dedicata alla memoria di suor Luisa Dell’Orto, piccola sorella del Vangelo, originaria di Lomagna. Suor Luisa fu tragicamente uccisa nell’estate del 2022 ad Haiti, per mano di un killer per le strade della capitale Port-au-Prince, città che percorreva quotidianamente per condividere la vita di un contesto segnato da povertà estrema e dalla violenza delle bande locali.

Serata missionaria a Valmadrera ricordando suor Luisa Dell’Orto

Il cuore del suo impegno era il centro Caritas “Kay Chal”, un’isola di speranza in un sobborgo poverissimo, dedicato ai bambini e animato dalla stessa missionaria. La sua esperienza internazionale comprende anche periodi di servizio in Camerun e Madagascar, come documentato dalla mostra che accompagnerà la serata, composta da una ventina di pannelli con foto, documenti e video.

Testimone d’eccezione della vita e dell’opera di suor Luisa sarà la sorella Maria Adele Dell’Orto, mentre interverrà anche Stefania Casturà, volontaria di Caritas ambrosiana che ha collaborato con il progetto “Cantieri di solidarietà”, avviato proprio da suor Luisa.

La mostra, dal titolo “Pellegrina di speranza”, sarà visitabile venerdì 27 febbraio e successivamente negli spazi del Fatebenefratelli secondo i seguenti orari: sabato 28 febbraio alle 16-19; domenica 1 marzo alle 10-12.30 e alle 16-18; martedì 3 marzo alle 16-19. Dal 5 all’8 marzo sarà esposta nella Chiesa Parrocchiale durante gli orari consueti di apertura. L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale e realizzata in collaborazione con il Centro Farmaceutico Missionario.

L’evento si inserisce nel programma quaresimale della parrocchia, volto a ricordare testimoni spirituali autorevoli. Altre iniziative in programma riguardano S. Piergiorgio Frassati e S. Carlo Acutis, con la presenza delle reliquie di quest’ultimo in città dal 23 al 29 marzo. Come sottolinea il parroco don Isidoro Crepaldi, l’obiettivo è non perdere la memoria di queste figure spirituali consegnateci dal Giubileo.

Infine, sabato 21 marzo alla sala Artesfera sarà in scena il recital promosso dall’Azione Cattolica Ambrosiana sulla figura di Frassati: “Un tipo losco in paradiso”.