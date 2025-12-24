Lombardia, investimenti per la sicurezza e la valorizzazione della Rete escursionistica

La Regione Lombardia rafforza il proprio impegno per la tutela e la valorizzazione dei percorsi escursionistici. La Giunta regionale ha approvato un atto integrativo alla convenzione con ERSAF, sottoscritta il 23 luglio 2024, finalizzato alla progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza della Rete escursionistica lombarda di livello sovraprovinciale.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 1.191.857,66 euro, destinato a migliorare sicurezza, fruibilità e qualità dei percorsi escursionistici, con ricadute positive sul turismo sostenibile, sull’economia locale e sulla valorizzazione delle aree montane e interne della regione.

Sentiero del Viandante, nuovi interventi di sicurezza e valorizzazione

Per quanto riguarda il territorio della provincia di Lecco, gli interventi interesseranno in particolare il Sentiero del Viandante, uno dei percorsi più frequentati e significativi della zona. Sono previsti:

la messa in sicurezza di un versante roccioso subverticale fratturato a monte del sentiero, nel comune di Varenna ;

la riqualificazione del ponte sul Sentiero del Viandante, sempre a Varenna ;

il ripristino e la messa in sicurezza di una barriera paramassi danneggiata da un crollo roccioso a monte del percorso, nel comune di Abbadia Lariana.

Gli interventi contribuiranno a ridurre i rischi legati a frane e dissesti, garantendo maggiore sicurezza e accessibilità per escursionisti e turisti.

Cronoprogramma

La progettazione dei lavori dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026, mentre l’esecuzione e il collaudo dei lavori sono previsti entro il 31 agosto 2028. ERSAF si impegna a rispettare questo cronoprogramma, assicurando il completamento di tutte le opere previste.

Dichiarazioni istituzionali

“Con questo provvedimento – dichiara Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia – proseguiamo con determinazione nel percorso di valorizzazione della montagna lombarda. La rete escursionistica rappresenta un patrimonio straordinario, non solo ambientale e paesaggistico, ma anche economico e sociale”.

“Le risorse stanziate – aggiunge Piazza – permetteranno interventi concreti sulla sicurezza dei percorsi sovraprovinciali, rendendoli sempre più accessibili e attrattivi. È una scelta che va nella direzione di uno sviluppo sostenibile dei territori, capace di coniugare tutela dell’ambiente, turismo responsabile e opportunità per le comunità locali”.

Il finanziamento sarà coperto per 1 milione di euro dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) e per 191.857,66 euro da risorse regionali dedicate agli interventi sui percorsi escursionistici, con una programmazione pluriennale fino al 2028.

“La collaborazione con ERSAF – conclude Mauro Piazza – è strategica per garantire un’attuazione efficace degli interventi e una visione di lungo periodo. Continueremo a investire sulla montagna e sulle aree interne, fondamentali per il futuro della Lombardia”.

L’assessore Massimo Sertori è stato ringraziato per il costante impegno a favore della montagna e delle aree interne della Lombardia, rendendo possibile questo importante intervento di messa in sicurezza e valorizzazione della rete escursionistica regionale.