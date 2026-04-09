Seconda edizione per il Premio Innovazione d’Impresa Lecco e Provincia, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Lecco. Dopo l’ottimo riscontro della prima edizione, lanciata a settembre 2024 e conclusa nella primavera 2025 con l’assegnazione dei riconoscimenti ai vincitori delle quattro categorie, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Lecco, guidato dal presidente Mattia Maddaluno, ha deciso di riproporre questa iniziativa, con l’obiettivo di selezionare e promuovere le migliori esperienze e prassi aziendali nel territorio della provincia di Lecco che si sono distinte per avere contribuito a diffondere innovazione grazie alla propria attività.

“Volevamo dare continuità a una iniziativa per noi importante e che era stata apprezzata e accolta con favore – spiega il presidente Mattia Maddaluno – L’idea di base è quella di esprimere vicinanza ai giovani e di andare a valorizzare quegli imprenditori che pur tra mille difficoltà continuano a innovare e a far crescere la propria azienda. Noi vogliamo premiarli e far conoscere le eccellenze di cui sono portatori”.

Seconda edizione del Premio Innovazione d’Impresa Lecco e Provincia

Poi aggiunge: “Ringrazio il presidente Antonio Peccati, il direttore Alberto Riva e la Giunta di Confcommercio Lecco per avere voluto sostenere con entusiasmo il Premio. Ringrazio la struttura di Confcommercio Lecco per il supporto costante, in primis l’Ufficio Marketing, i componenti della apposita Giuria che sarà chiamata a vagliare le candidature e ovviamente il Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco”.

Riferendosi al Gruppo, evidenzia: “Questo progetto è parte di un’azione che portiamo avanti in favore dei giovani imprenditori: noi siamo disponibili a confrontarci, le porte sono sempre aperte. Fare rete è il nostro obiettivo principale”.

Al Premio Innovazione d’Impresa possono concorrere imprenditori, lavoratori autonomi, professionisti (titolare o socio) che non hanno ancora compiuto 42 anni e hanno sede operativa nella provincia di Lecco; non è necessario essere iscritti a Confcommercio Lecco per partecipare.

Quattro le categorie previste per il premio Innovazione 2026, come nella scorsa edizione:

Processo aziendale

Prodotto/servizio (anche digitale e/o tecnologico)

Mercato (creazione di un nuovo bisogno o soddisfacimento di un bisogno latente)

Tutti e tre i settori (360°)

Per candidarsi, l’azienda deve dimostrare un incremento di fatturato minimo del 10% dovuto all’introduzione dell’innovazione (almeno uno o due anni di utilizzo) o una riduzione dei costi minima del 10%.

La presentazione delle candidature per l’edizione 2026 può essere effettuata fino al 31 luglio 2026, esclusivamente per via telematica. La candidatura deve essere inviata due volte:

All’indirizzo della segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori Lecco giovani@ascom.lecco.it Via PEC a confcommerciolecco@confcommerciopec.it

Il premio, che verrà assegnato da una apposita Giuria, consiste in un riconoscimento economico pari a 1.000 euro per ogni categoria, per valorizzare l’impegno delle realtà partecipanti. La premiazione ufficiale è prevista dopo l’estate.

Le imprese devono appartenere ai seguenti codici Ateco:

G 46, G 47, I 55, I 56, J 58.2, J 60, K 61, K 62, K 63, L 64, L 65, L 66, M 68, N 69.2, N 70, N 73.11, N 74, O 79, O 82, R 86, S 90, S 91, S 93, T 96.