Un nuovo sciopero nazionale dei treni colpirà i viaggiatori italiani nel weekend del 22 e 23 febbraio 2025. A comunicarlo è Trenord, avvisando i pendolari che il servizio ferroviario subirà pesanti disagi.

Sciopero Trenord: stop ai treni il 22 e 23 febbraio 2025

L'agitazione, indetta dal sindacato USB Lavoro Privato, avrà luogo:

Dalle ore 21:00 di sabato 22 febbraio 2025

Fino alle ore 20:59 di domenica 23 febbraio 2025

Poiché si tratta di una giornata festiva, non saranno garantite le fasce orarie di tutela per i pendolari, peggiorando ulteriormente i disagi per chi si sposta in treno.

Trenord ha specificato che sabato sera circoleranno solo i treni con partenza entro le ore 21:00 e arrivo a destinazione entro le ore 22:00.

Per garantire i collegamenti con l'aeroporto di Malpensa in assenza dei treni, Trenord ha predisposto servizi sostitutivi con autobus:

Tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (senza fermate intermedie). Le partenze avverranno da via Paleocapa 1, Milano.

(senza fermate intermedie). Le partenze avverranno da via Paleocapa 1, Milano. Tra Stabio e Malpensa Aeroporto (senza fermate intermedie).

Come rimanere aggiornati

I viaggiatori possono consultare:

Il sito ufficiale di Trenord (www.trenord.it)

(www.trenord.it) L'App Trenord per aggiornamenti in tempo reale

Gli annunci sonori e i monitor informativi nelle stazioni

Si consiglia ai pendolari e ai viaggiatori occasionali di pianificare con anticipo i propri spostamenti per ridurre al minimo i disagi.