Stop di 23 ore al trasporto ferroviario. Garantite le corse nelle fasce protette del mattino e della sera. Previsti autobus sostitutivi per alcuni collegamenti con Malpensa.

Possibili disagi in vista per i pendolari e per chi dovrà spostarsi in treno nella giornata di giovedì 11 giugno. Le organizzazioni sindacali hanno infatti proclamato diverse azioni di sciopero che interesseranno il trasporto ferroviario dalle ore 3.00 di giovedì 11 giugno fino alle ore 2.00 di venerdì 12 giugno 2026.

Qui i treni garantiti

L’agitazione sindacale potrebbe avere ripercussioni sui servizi Regionali, Suburbani, Aeroportuali e di Lunga Percorrenza gestiti da Trenord, con possibili cancellazioni o variazioni delle corse.

Sciopero treni l’11 giugno 2026: orari, treni garantiti e possibili disagi in Lombardia

Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti alcuni collegamenti nelle fasce orarie protette, dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21 della sera. In queste finestre circoleranno i convogli inseriti nell’elenco dei “Servizi Minimi Garantiti”, consultabile sul sito di Trenord.

Particolare attenzione sarà riservata ai collegamenti con l’aeroporto di Malpensa. Per limitare i disagi ai viaggiatori saranno attivati autobus sostitutivi tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, senza fermate intermedie. Le partenze da Milano Cadorna avverranno da via Paleocapa 1.

Saranno inoltre predisposti autobus tra Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento della linea S50 “Malpensa Aeroporto–Stabio”, già interessata dai lavori infrastrutturali comunicati nei mesi scorsi.

Trenord invita i passeggeri a verificare lo stato della circolazione prima della partenza, consultando il sito internet, l’app ufficiale e i canali informativi dell’azienda. Si raccomanda inoltre di prestare attenzione agli annunci diffusi nelle stazioni e alle informazioni visualizzate sui monitor presenti nelle banchine.