Un'adesione pressoché totale allo sciopero del settore ferroviario sta caratterizzando la giornata di oggi, martedì 6 maggio, dalle ore 9 alle ore 17.

Sciopero nel Settore Ferroviario Cgil Lecco: "Adesione quasi totale"

Quasi tutti i treni previsti in questa fascia oraria sono stati cancellati, segnando una mobilitazione significativa da parte dei lavoratori. Lo sciopero è stato indetto per protestare contro il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), tema che continua a suscitare preoccupazione tra i dipendenti del comparto.

Andrea Frangiamore, Segretario generale della FILT CGIL Lecco e Sondrio, ha commentato la situazione, sottolineando come le Organizzazioni Sindacali confederali decidano di proclamare lo sciopero solo quando si ritiene che la situazione sia davvero critica. "Questa decisione è sempre supportata dalla compattezza e dall'unità dei lavoratori. È un segnale chiaro che le richieste sono serie e necessitano di risposte concrete", ha dichiarato Frangiamore.

I lavoratori del settore ferroviario, dunque, chiedono un rinnovo del contratto che risponda alle esigenze e alle aspettative della categoria, con l'auspicio che le istituzioni e la controparte datoriale rispondano in modo tempestivo e efficace.

Questo sciopero rappresenta un altro capitolo della lotta per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, ma anche un forte monito per chi è chiamato a prendere decisioni importanti per il futuro del settore.