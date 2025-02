La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici resta in stallo. Nemmeno l'ultimo incontro di martedì tra le segreterie generali di Fiom, Fim, Uilm e la rappresentanza di Federmeccanica ha portato a progressi concreti. Il mondo dell'industria continua a ignorare le richieste dei lavoratori, nonostante la grande adesione allo sciopero di gennaio.

Sciopero metalmeccanici il 21 Febbraio: trattativa ferma sul rinnovo del contratto

Di fronte a questa situazione, le organizzazioni sindacali hanno deciso di intensificare la mobilitazione, proclamando un nuovo sciopero del settore per il 21 febbraio 2025. L'agitazione coinvolgerà le tute blu delle province di Lecco e Como, con presidi sindacali previsti a Lecco, davanti alla sede di Confindustria, e in provincia di Como presso l’azienda Sisme.

"Questo segnale è chiaro - sottolinea Gabriella Trogu, segretario della Uilm Lario - i metalmeccanici rivendicano un contratto collettivo nazionale che redistribuisca la ricchezza e protegga i salari dall’inflazione. La piattaforma unitaria di Fiom, Fim e Uilm chiede una riduzione dell'orario di lavoro e un aumento salariale. Tuttavia, Federmeccanica ha risposto presentando una controproposta senza affrontare questi punti fondamentali."

Lo sciopero metalmeccanici del 21 febbraio rappresenterà un'occasione per riaffermare il valore del lavoro metalmeccanico e la necessità di tutele adeguate per i lavoratori del settore. "Scioperare significa affermare il valore del lavoro metalmeccanico e ribadire che, senza diritti e garanzie, non c’è futuro industriale né sociale per il Paese", conclude Trogu.

La mobilitazione del 21 febbraio sarà quindi un banco di prova per la compattezza del settore e un messaggio chiaro a Federmeccanica: i lavoratori chiedono rispetto, equità e un contratto che risponda alle loro esigenze reali.