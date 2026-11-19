Mobilitazione nazionale di CUB Trasporti, CAT e SGB: possibili disagi anche nella raccolta dei rifiuti. Diversi istituti lecchesi hanno già avvisato le famiglie della possibile sospensione delle lezioni. La CGIL: «La manovra economica non offre alcuna risposta strutturale»

Aggiungi Prima Lecco alle tue fonti preferite

Lecco si prepara a una giornata di sciopero generale, con possibili ripercussioni su scuole, trasporti e servizi pubblici. Venerdì 20 novembre 2026 la mobilitazione interesserà diversi settori, pubblici e privati, con iniziative anche sul territorio lecchese. Una giornata che potrebbe tradursi in disagi per cittadini e famiglie, chiamati a fare i conti con possibili interruzioni dei servizi e modifiche alla normale organizzazione delle attività.

Sciopero generale, venerdì nero per trasporti, scuole e servizi: corteo a Lecco dalle 9

A Lecco è in programma una manifestazione con corteo cittadino. Il ritrovo è fissato alle 9 in piazza del Centro Meridiana, da dove partirà il corteo diretto verso piazza Diaz, sede del comizio conclusivo.

Tra i settori interessati c’è quello della scuola. Diversi istituti lecchesi hanno già comunicato alle famiglie la possibile partecipazione del personale docente allo sciopero, con la conseguente sospensione delle attività didattiche. Le comunicazioni invitano quindi i genitori a tenere conto delle possibili variazioni nell’organizzazione delle lezioni.

Possibili disservizi anche sul fronte dell’igiene urbana. Silea ha infatti avvisato che, in previsione dello sciopero generale indetto da alcune sigle sindacali per l’intera giornata di venerdì, potrebbero verificarsi ripercussioni e mancate raccolte dei rifiuti, oltre a interruzioni o rallentamenti negli altri servizi di igiene urbana. In caso di mancato ritiro, la società ricorda che il sacco dovrà essere ritirato e nuovamente esposto nel successivo turno di raccolta dedicato.

Le ripercussioni sulla mobilità riguarderanno anche il trasporto ferroviario. I sindacati CUB Trasporti, CAT e SGB hanno proclamato uno sciopero nazionale dalle 21 di venerdì 20 novembre alle 20 di sabato 21 novembre, con possibili conseguenze sulla circolazione dei treni in Lombardia.

Per venerdì saranno garantiti i convogli con partenza prevista dall’orario ufficiale entro le 21 e arrivo alla destinazione finale entro le 22. Sabato 21 novembre circoleranno invece i treni inseriti nell’elenco dei servizi minimi garantiti, consultabile sul sito di Trenord.

In caso di cancellazione dei collegamenti ferroviari aeroportuali saranno istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, per la linea RE54, e tra Stabio e Malpensa Aeroporto, per il collegamento S50. Per gli autobus in partenza da Milano Cadorna il punto di riferimento sarà via Paleocapa 1.

La CGIL: «Una manovra che non risponde alle sofferenze sociali»

Alla base della mobilitazione ci sono le critiche alla Legge di Bilancio 2027. La Camera del Lavoro Territoriale di Lecco esprime «la più netta disapprovazione nei confronti dell’impianto della Legge di Bilancio 2027 presentata dal Governo».

Secondo il sindacato, la protesta avrebbe già inciso sul confronto parlamentare: la proclamazione dello sciopero, sostiene la CGIL, ha contribuito a scuotere l’iter della Manovra, portando alla presentazione di oltre 7mila emendamenti da parte di maggioranza e opposizione.

Nel mirino ci sono soprattutto salari, pensioni e costo della vita. La CGIL contesta una manovra che, a suo giudizio, non interviene in modo strutturale sulle difficoltà economiche delle famiglie e dei lavoratori. «Per oltre il 92% delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati italiani, chi vive di reddito fisso sotto i 50.000 euro annui, la manovra economica non offre alcuna risposta strutturale a fronte del crollo dei salari reali dell’8% e dell’esplosione del costo della vita».

Particolare preoccupazione viene espressa per il futuro del sistema industriale, soprattutto nei comparti siderurgico e metallurgico. Un tema che riguarda da vicino anche la provincia di Lecco, dove metallurgia e meccanica rappresentano una componente fondamentale dell’economia e dell’occupazione.

«Nel nostro territorio lecchese, dove la metallurgia e la meccanica costituiscono l’ossatura economica delle valli e dei distretti industriali, le ripercussioni rischiano di scaricarsi direttamente sulle lavoratrici e sui lavoratori in termini di ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali, precarizzazione dei rapporti di lavoro e rischio concreto di deindustrializzazione», sottolinea il sindacato.

La CGIL critica inoltre le scelte in materia di fisco e previdenza, i tagli alla scuola e il definanziamento della sanità pubblica. Sul fronte sanitario, richiama le possibili conseguenze per gli ospedali del territorio, dal Manzoni di Lecco al Mandic di Merate fino al presidio di Bellano, con il rischio di ulteriori difficoltà per le liste d’attesa e l’accesso alle cure.

La mobilitazione del 20 novembre, sottolinea infine la Camera del Lavoro, si inserisce in un quadro più ampio di iniziative europee, in concomitanza con la Giornata di sciopero europeo degli studenti e con le proteste sindacali in diversi Paesi. L’obiettivo dichiarato è unire le rivendicazioni del mondo del lavoro a quelle delle nuove generazioni, «per la pace, per la difesa dei beni comuni, per il diritto allo studio e per un’Europa fondata sul lavoro e sui diritti».