Sciopero generale per Gaza lunedì 22 settembre: a Lecco presidio in piazza XX Settembre

A pochi giorni dal presidio cittadino, anche a Lecco si torna in piazza: domani, lunedì 22 settembre 2025 , in concomitanza con lo sciopero generale nazionale, è in programma una nuova mobilitazione dal titolo “Presidio Blocchiamo Tutto per Gaza”, organizzata dal comitato lecchese Stop al Genocidio. L’appuntamento è alle ore 9 in piazza XX Settembre.

Gli organizzatori spiegano che l’obiettivo è «mettere in crisi l’economia bloccando la produzione e fermare l’invio di armi e merci dirette in Israele. Solo con lo sciopero generale è possibile spezzare le catene della complicità: fermare porti, aeroporti, interporti, stazioni e luoghi di lavoro significa togliere respiro a chi esercita violenza e obbligare il governo italiano ad ascoltare la nostra voce e quella del popolo palestinese».

Lo sciopero generale, proclamato da USB (Unione Sindacale di Base), CUB (Confederazione Unitaria di Base), ADL e SGB (Sindacato Generale di Base), intende portare solidarietà alla popolazione della Striscia di Gaza e denunciare quella che i promotori definiscono «una strage compiuta sotto gli occhi del mondo». La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha escluso solo alcuni comparti, come il trasporto aereo e specifiche realtà locali, applicando il criterio di rarefazione che vieta la sovrapposizione di più astensioni ravvicinate nello stesso settore.

Ad incrociare le braccia sarà il personale docente e ATA delle scuole pubbliche, comunali e private, insieme agli insegnanti dei servizi educativi per l’infanzia e delle strutture gestite dagli enti locali.

Forti disagi anche sul fronte ferroviario: dalle 21 di domenica 21 alle 21 di lunedì 22 settembre si fermeranno i lavoratori di Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper.

Previsti cancellazioni e cambi di orario.

Per i treni regionali Trenitalia e Trenitalia Tper saranno comunque attive le fasce di garanzia, con corse garantite dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

