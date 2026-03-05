È stato proclamato per lunedì 9 marzo 2026 uno sciopero generale di 24 ore che interesserà l’intero territorio nazionale. L’iniziativa è stata indetta da diverse sigle sindacali, tra cui Slai-Cobas per il Sindacato di Classe, e coinvolgerà i lavoratori dei settori pubblico, privato e cooperativo, con possibili conseguenze su numerosi servizi.

Sciopero del 9 marzo: attenzione ai servizi rifiuti

La mobilitazione è stata organizzata in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne e nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione su temi quali la tutela contro la violenza, la parità di genere, le discriminazioni e il rafforzamento dei diritti in ambito professionale e sociale.

In vista dello sciopero, proclamato dalle organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e Cobas Lavoro Privato per l’intera giornata di lunedì 9 marzo, Silea informa i cittadini della provincia di Lecco che potrebbero verificarsi disagi nelle attività di raccolta dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana.

L’azienda ricorda inoltre che, qualora il servizio di raccolta non venisse effettuato, i rifiuti dovranno essere ritirati e nuovamente esposti in occasione del successivo turno previsto dal calendario.