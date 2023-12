Sciopero dei medici il 5 dicembre: possibili criticità negli ospedali di Lecco, Merate, Bellano

Sciopero dei medici il 5 dicembre 2023 : possibili criticità negli ospedali di Lecco, Merate, Bellano.

Il prossimo 5 dicembre incroceranno le braccia i medici e gli infermieri di tutta Italia. La protesta, indetta da Anaao, Assomed, Cimo-Fesmed, Nursing Up e con l’adesione di Coina, è motivata dalla legge di bilancio, che “ignora le esigenze dei professionisti della salute, mette in discussione i loro diritti acquisiti, e dimentica le necessità della sanità pubblica".

Per quetso la Asst di Lecco ha reso noto che "per l’intera giornata di martedì 5 di-cembre è stato indetto, dalle OO.SS. Anaao Assomed, Cimo Fesmed, Nursing Up, uno sciopero nazionale che interesserà dirigenza e comparto. L’ASST di Lecco, in vista dello sciopero, garantirà ai propri utenti l'erogazione delle cure e dei servizi indispensabili oltre a quelli aventi carattere di emergenza-urgenza, segnalando però il rischio di possibili disagi e rallentamenti nell'erogazione delle prestazioni ordinarie negli Ospedali di Lecco, Merate e Bellano e in tutte le sedi territoriali di competenza aziendale".