“Ski’n December 2025”, l’iniziativa dedicata ai giovani e promossa da Regione Lombardia in collaborazione con Skin Lombardia, è stata presentata in conferenza stampa dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. All’incontro hanno partecipato anche Iacopo Mazzetti della Fondazione Milano-Cortina 2026, Massimo Fossati di Anef Ski Lombardia e Franco Zecchini del Comitato Alpi Centrali FISI.

Sciare a prezzo simbolico: Ski’n December arriva a Bobbio e Artavaggio

Il progetto permetterà ai ragazzi under 18 e ai possessori di biglietti olimpici e paralimpici di sciare nelle località sciistiche lombarde, tra cui i Piani di Bobbio e i Piani di Artavaggio in provincia di Lecco, a un prezzo simbolico. L’iniziativa, sostenuta da un finanziamento regionale di 200.000 euro, metterà a disposizione 13.000 skipass giornalieri dal 9 al 22 dicembre 2025.

“Con Ski’n December – ha dichiarato Federica Picchi – i giovani lombardi e chi seguirà i Giochi Milano-Cortina 2026 avranno l’opportunità di vivere la montagna in un anno storico per lo sport italiano. Grazie ai 200.000 euro stanziati e a un sistema che coinvolge 27 comprensori e 39 società associate a SkinLombardia, sarà possibile sciare a soli 8 euro al giorno, con un massimo di 13.000 skipass tracciati e monitorati”.

Il sottosegretario ha aggiunto: “Il modello SkinLombardia, con 900 km di piste, 2,4 milioni di skipass venduti ogni anno e oltre 5 milioni di presenze, rappresenta una piattaforma all’avanguardia. Grazie al sistema ‘pay-per-use’ e alla registrazione digitale, è garantita trasparenza, controllo dei flussi e un accesso semplice per tutti i giovani. Questo è un modo concreto per avvicinare migliaia di ragazzi alla neve e alle discipline olimpiche e paralimpiche”.

La promozione 2025 si articola in due proposte: Ski’n December under 18, rivolta ai residenti lombardi, consente fino a due giornate di sci a 8 euro; Ski’n December Road to Milano Cortina 2026 è dedicata ai possessori di biglietti olimpici o paralimpici, senza limiti di età.

La piattaforma digitale www.skinlombardia.it gestirà registrazioni, voucher e monitoraggio dei flussi. Anefski Lombardia coordinerà le società funiviarie e promuoverà l’iniziativa nelle stazioni sciistiche attraverso materiali informativi e campagne condivise con Regione Lombardia.

“Inizio stagione 2025–2026 – ha concluso Federica Picchi – vede Regione Lombardia protagonista nel valorizzare le montagne e nel promuovere la pratica sportiva dei giovani, celebrando una vera festa della neve in avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026”.

L’iniziativa rappresenta l’evoluzione dello Skipass Lombardia lanciato nel 2009, poi trasformato in SkinLombardia grazie al sistema OpenPass 4.0. Tra il 2019 e il 2024, le promozioni regionali hanno coinvolto oltre 90.000 giovani, con più di 54.000 giornate di sci in un solo anno.