Si è svolta nei giorni scorsi l’edizione 2025 dell’incontro di orientamento “Scegliere intelligentemente”, promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie. L’evento, organizzato in modalità digitale per favorire la partecipazione, ha registrato un’ampia adesione.

Scegliere intelligentemente: grande partecipazione alla serata di orientamento di Confindustria Lecco e Sondrio

La serata è stata guidata da Federica Russo, responsabile del Gruppo Scuola di Confindustria Lecco e Sondrio, insieme a Stefania Palma, responsabile dell’Area Education dell’Associazione. Durante l’incontro sono stati presentati i risultati del questionario “Come immagino il mio lavoro futuro”, realizzato grazie alla collaborazione con le scuole del territorio. L’analisi dei dati è stata curata dai professionisti di Synergie HRed, con la psicologa Elena Guantario e il responsabile delle risorse umane Stefano Mura.

Federica Russo ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e del coinvolgimento degli studenti: «Come Gruppo Scuola, abbiamo voluto comprendere come gli alunni percepiscono il mondo del lavoro e come lo immaginano nel loro futuro. Presentando e analizzando i risultati dell’indagine, siamo riusciti a raccogliere impressioni, desideri e aspettative dei ragazzi, ottenendo così uno sguardo più nitido sul loro approccio a questi temi».

Grazie alla collaborazione con le scuole delle province di Lecco e Sondrio, sono stati raccolti oltre 850 questionari, un dato in netto aumento rispetto alle edizioni precedenti. Questo risultato evidenzia una crescente attenzione verso il tema dell’orientamento scolastico e professionale.

Il questionario, compilato in forma anonima, era strutturato in due sezioni principali: la prima riguardava competenze e attitudini personali, comprese le soft skills, per capire quali capacità i ragazzi riconoscano in sé e ritengano importanti per il futuro. La seconda area esplorava aspettative e consapevolezza rispetto al mondo del lavoro, indagando gli strumenti utilizzati per orientare le proprie scelte, le fonti ritenute più utili e la rappresentazione del lavoro futuro.

Particolare attenzione è stata dedicata alla percezione delle imprese e della fabbrica, al fine di comprendere come gli studenti immaginano questi contesti produttivi e il proprio possibile ruolo al loro interno. In questo modo, il questionario ha fornito una visione significativa su come giovani e famiglie guardano al futuro e alle scelte professionali.