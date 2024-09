Sabato 21 settembre 2024 a Civate si terrà la celebrazione del patrono della protezione civile, San Pio da Pietrelcina, organizzata dalla Provincia di Lecco, dal Comune di Civate e dal Comitato di coordinamento del volontariato.

San Pio da Pietrelcina: a Civate la celebrazione del patrono della protezione civile

Il programma prevede alle 16.30 il ritrovo presso il Centro sportivo Baselone, con l’ammassamento dei mezzi, alle 17.00 la partenza del corteo dei mezzi con successivo ritrovo in piazza Antichi padri, alle 18.00 la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa dei Santi Vito e Modesto, a seguire il saluto delle autorità e l’incontro con i volontari, gli enti e le istituzioni del territorio.

“La celebrazione del Patrono della Protezione civile – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere delegato alla Protezione civile Stefano Simonetti – raccoglie in un unico momento solenne la coesione e la sinergia che si sviluppano durante l’operato quotidiano del sistema di protezione civile provinciale. Inoltre, consente di riflettere insieme sull’importanza del fare squadra per il raggiungimento degli obiettivi comuni di istituzioni e volontariato. Un sentito e doveroso ringraziamento ai volontari, che costantemente vigilano sul nostro territorio e sulla nostra comunità”.

“In questa ricorrenza cogliamo l’occasione per celebrare i 20 anni di costituzione del Gruppo Protezione civile del Comune di Civate – dichiarano il Sindaco Angelo Isella e il Vicesindaco delegato alla Protezione Civile Simone Scola – Per questo il primo pensiero va ai fondatori, che ne hanno gettato le basi. Con il supporto dell’Amministrazione comunale il gruppo è cresciuto, non solo per le dotazioni tecnologiche, ma anche nel numero di persone coinvolte. Il Gruppo rappresenta uno spaccato positivo della nostra società, fatto di persone che mettono a disposizione, gratuitamente, il proprio tempo e le proprie capacità a favore della collettività. A tutti loro vanno i nostri ringraziamenti, sia per gli interventi svolti sotto gli occhi di tutti durante le emergenze, che per le attività di prevenzione e tutela del territorio”.

“Celebrare insieme la ricorrenza del Santo patrono della protezione civile – aggiunge la Presidente del Comitato di coordinamento del volontariato Domizia Mornico – ci permette di ringraziare, in un momento solenne, i volontari, per lo spirito di dedizione che li spinge a continuare nel lavoro di aiuto agli altri, come accaduto pochi giorni fa a causa dell’evento alluvionale che ha colpito il nostro territorio. Vogliamo, inoltre, sempre ricordare coloro che ci hanno lasciato, ma sono sempre vivi nel nostro ricordo e, nel ricevere una benedizione per il futuro, ci auguriamo di non dover intervenire in ulteriori situazioni di emergenza”.