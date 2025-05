Fonazione Onda ETS nella giornata del 27 maggio 2025 coinvolge gli Ospedali Bollino Rosa per promuovere l’(H) Open Day dedicato alla prevenzione cardiovascolare. Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo con un notevole impatto anche in termini di morbosità e disabilità. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) tali patologie sono responsabili del 31 per cento dei decessi annui e il tasso di mortalità legato a questi disturbi è in aumento, con una stima di 23,3 milioni di morti previste entro il 2030.

Salute femminile a Lecco: visite gratuite il 27 maggio con ASST e Onda

“Nell’anno del nostro ventennale, promuoviamo questo (H) Open day con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione che rappresenta la strategia più efficace per ridurre il rischio di patologia e mortalità nelle malattie cardiovascolari. Infatti, la maggior parte dei problemi cardiaci tende a svilupparsi lentamente, nel corso di molti anni - sottolinea Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda ETS - Spesso, i danni alle arterie, che sono la causa principale di infarti e ictus, sono legati a dimenticanze, seppur piccole, che si protraggono nel corso della vita. Tuttavia, con l’adozione di corrette strategie preventive e di piccoli accorgimenti, è possibile porvi rimedio, diminuendo quindi il rischio cardiovascolare”.

“La prevenzione cardiovascolare nella donna rappresenta una sfida fondamentale per la medicina moderna - aggiunge Giovanni Rossi, Direttore Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare ASST Lecco - Particolare attenzione va posta, anche, al periodo della menopausa: il venir meno della protezione ormonale, espone le donne ad un aumento significativo del rischio cardiovascolare. È perciò essenziale promuovere percorsi di prevenzione, anche personalizzati, che includano controlli regolari, educazione alimentare e promozione dell’esercizio fisico. Prevenire significa agire per tempo: riconoscere i segnali, intervenire sui fattori di rischio e accompagnare ogni donna verso una consapevolezza nuova della propria salute”.

L’ASST di Lecco, fra le strutture del network Bollino Rosa aderisce all’iniziativa, proponendo visite e colloquio con il ginecologo nel presidio ospedaliero di Lecco e una conferenza a Merate:

Data: 27/05/2025

Visite e colloquio con il ginecologo "Percorso Menopausa": visite e colloquio con presa in carico ed impostazione del percorso diagnostico terapeutico per tre mesi mediante visite in presenza e telemedicina

Orario: 14:30 - 17:30

Sede: Ambulatori Ginecologici 1° piano - Dipartimento area della donna e materno infantile - Presidio Ospedaliero “Alessandro Manzoni” di Lecco

Prenotazione obbligatoria ai numeri di telefono: 0341 253403 / 0341 253412 / 0341 489264

Data: 27/05/2025

Conferenza “Prevenzione Cardiovascolare nella donna” con la Dr.ssa Maria Grazia Gorgoglione

Orario: 16:00 - 18:00

Sede: Aula Riunioni Scientifiche - Presidio Ospedaliero San Leopoldo Mandic di Merate

Prenotazione obbligatoria: No