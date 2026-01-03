Saldi invernali 2026, regole e consigli utili per orientarsi e fare gli acquisti giusti

Con l’inizio del nuovo anno tornano anche i saldi invernali.

In Lombardia il via ufficiale è fissato per oggi, sabato 3 gennaio 2026, primo giorno feriale precedente l’Epifania, come stabilito dalla normativa regionale.

Il periodo di sconti potrà durare fino a 60 giorni, con termine previsto martedì 3 marzo 2026.

Ecco una guida rapida per muoversi tra vetrine, cartellini e offerte, evitando errori e fraintendimenti.

Saldi invernali 2026, quando iniziano e quanto durano

I saldi invernali partono il 3 gennaio e possono protrarsi per due mesi. Nei 30 giorni precedenti l’avvio, quindi dal 4 dicembre 2025, è vietato effettuare vendite promozionali su prodotti stagionali come abbigliamento e calzature.

Prezzi e sconti, cosa deve essere indicato

Regione Lombardia ricorda che, a tutela dei consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre accanto al prodotto il prezzo iniziale e la percentuale di sconto applicata. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo finale già ribassato.

Le informazioni devono essere veritiere e non ingannevoli, sia nei cartellini sia nella comunicazione pubblicitaria. Il negoziante non può indicare prezzi diversi da quelli esposti ed è tenuto a dimostrare, in caso di controlli, la correttezza degli sconti praticati.

Merce in saldo e merce a prezzo pieno

I prodotti scontati devono essere chiaramente separati da quelli venduti a prezzo normale. Se la separazione fisica non è possibile, il consumatore deve comunque poter distinguere in modo inequivocabile quali articoli sono in saldo, grazie a cartelli o altre indicazioni chiare.

Pagamenti e trasparenza

Anche durante i saldi resta valido l’obbligo per gli esercenti di accettare pagamenti elettronici, come carte di credito e bancomat.

Cambi, resi e prodotti difettosi

In caso di prodotto difettoso, il consumatore ha diritto alla sostituzione o al rimborso, presentando lo scontrino, che è quindi fondamentale conservare.

Diverso il caso del cambio per ripensamento o per taglia errata: nei negozi fisici non è obbligatorio per legge e dipende dalla disponibilità del commerciante. Per gli acquisti online, invece, resta valido il diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna.

Qualche consiglio pratico

Controllare i prezzi prima dell’inizio dei saldi può aiutare a valutare la reale convenienza degli sconti. È utile anche verificare sempre etichette e composizione dei prodotti e prestare attenzione a ribassi molto elevati fin dai primi giorni, che potrebbero riguardare articoli di stagioni passate.

Conoscere regole e diritti consente di affrontare i saldi invernali 2026 con maggiore consapevolezza, sia nei negozi di città sia nei centri commerciali e online.