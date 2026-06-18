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Rsa, rette elevate e attese infinite: tutti i dati della provincia di Lecco

Sempre più famiglie costrette a cercare un posto letto fuori territorio. Il report della Fnp Cisl accende i riflettori sul futuro dell’assistenza agli anziani anche a Lecco e in provincia

Rsa, rette elevate e attese infinite: tutti i dati della provincia di Lecco

Lecco · 18/06/2026 alle 07:18

 

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