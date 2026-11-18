Il direttore Alberto Riva richiama l'attenzione sulle disparità tra pubblici esercizi e attività non abilitate alla somministrazione: nel mirino dehors, vendita di alcolici e contratti di lavoro. Chiesto un intervento di Comune e Regione

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Anche Confcommercio Lecco si schiera al fianco dei pubblici esercizi nella richiesta di regole più chiare e controlli efficaci per contrastare le distorsioni della concorrenza nel settore della ristorazione. Al centro della questione ci sono attività che, pur non essendo abilitate come bar e ristoranti, offrono servizi sempre più simili alla somministrazione, senza essere sottoposte agli stessi requisiti, oneri e responsabilità.

Ristorazione, Confcommercio Lecco: «Stesso mercato, stesse regole» contro la concorrenza sleale

Una situazione sulla quale è intervenuta ufficialmente Fipe Confcommercio, chiedendo alle istituzioni di garantire condizioni di effettiva parità. Una posizione condivisa anche a livello lecchese, come sottolinea il direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva: “I pubblici esercizi non chiedono meno concorrenza: chiedono una concorrenza efficace. Chi offre ai consumatori un servizio assimilabile al bar o ristorante deve operare con gli stessi requisiti, gli stessi oneri e le stesse responsabilità di chi è regolarmente abilitato alla somministrazione. Chiediamo a Comune e Regione di intervenire con regole chiare e applicazioni coerenti su somministrazione, dehors, vendita di alcolici e contratti collettivi. La concorrenza leale non si costruisce abbassando gli standard, ma chiedendo a ciascuno di rispettare il proprio ruolo, i propri obblighi e le proprie responsabilità. Solo così possiamo tutelare le imprese, il lavoro e la qualità dei nostri territori”.

Un comparto che rappresenta una componente importante del tessuto economico e sociale italiano: secondo i dati richiamati da Fipe, le attività della ristorazione sono oltre 262mila, presenti nel 98% dei circa 7.900 Comuni italiani, con una densità media di 4,5 esercizi ogni mille abitanti. Il settore genera consumi per circa 100 miliardi di euro all’anno e un valore aggiunto di 59,3 miliardi.

Non si tratta, secondo Confcommercio, soltanto di difendere una categoria economica, ma anche di preservare una rete di servizi che contribuisce alla qualità della vita e all’attrattività dei territori. Riva aggiunge: “Bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pubblici esercizi non sono solo attività economiche: sono presidi di prossimità, qualità urbana, sicurezza e attrattività turistica. La loro tutela passa da regole chiare, controlli efficaci e condizioni di parità per tutte le imprese che offrono gli stessi servizi ai consumatori. In pratica, come ha avuto modo di ripetere spesso in questi anni anche il nostro presidente nazionale Carlo Sangalli, deve valere un principio semplice ma chiaro: stesso mercato, stesse regole”.

I quattro fronti di intervento

Nel concreto, Fipe Confcommercio individua quattro ambiti sui quali chiede alle istituzioni locali un confronto strutturato e provvedimenti concreti. Il primo riguarda la necessità di definire con precisione i confini tra vendita con consumo immediato e somministrazione, applicando il criterio funzionale già indicato dalla giurisprudenza.

Il secondo riguarda i dehors, che devono essere regolamentati come concessioni di spazio pubblico e non diventare uno strumento per svolgere di fatto attività di somministrazione senza la necessaria autorizzazione. Il terzo fronte è quello della vendita e del consumo di bevande alcoliche, con particolare attenzione alla tutela dei minori, alla sicurezza e alle aree della movida. Infine, viene sollevato il tema del dumping contrattuale, affinché il costo del lavoro non si trasformi in un vantaggio competitivo illegittimo. Fipe ricorda, a questo proposito, che il Ccnl Fipe Confcommercio è il terzo contratto collettivo più diffuso in Italia per numero di lavoratori.

Dehors e alcolici, le criticità

Due aspetti sui quali il direttore di Confcommercio Lecco si sofferma in particolare sono proprio l’utilizzo dei dehors e il consumo di bevande alcoliche.

Sul primo punto Riva osserva: “Il dehors è una concessione di suolo pubblico, non un’estensione automatica del locale. Quando tavoli e sedie sono utilizzati da esercizi non abilitati alla somministrazione, l’occupazione del suolo pubblico altera la natura dell’impresa e trasforma l’estemporaneità del consumo immediato in una sosta più lunga. Le prassi comunali, però, restano molto diverse: in alcuni territori tavoli e sedie sono giustamente vietati, altrove non esistono limiti agli arredi. Il risultato è un mosaico di regole che in violazione della normativa nazionale, genera incertezza per le imprese, disparità di trattamento e rischi per decoro, sicurezza e vivibilità degli spazi urbani”.

L’altro nodo riguarda la vendita e il consumo di alcolici, per i quali la distinzione tra asporto e somministrazione comporta conseguenze precise in termini di responsabilità e controlli. “Anche per le bevande alcoliche la distinzione è essenziale. La vendita per asporto e la somministrazione seguono regole differenti: solo la seconda comporta obblighi specifici in materia di sicurezza, tutela dei minori, responsabilità dell’esercente, limiti orari e controllo del consumo. Eppure, in alcuni territori, prassi applicative locali hanno esteso di fatto la possibilità di consumare alcolici in loco ad attività non abilitate alla somministrazione. Un fenomeno che alimenta punti di vendita e consumo non presidiati, soprattutto nelle aree della movida, e che rischia di moltiplicare le esternalità negative e vanificare le tutele previste dall’ordinamento”.