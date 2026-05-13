La prevenzione del rischio biologico negli ambienti di lavoro torna al centro del dibattito tecnico e normativo. Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con ATS Brianza e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, organizza un seminario di approfondimento dedicato a una delle minacce che insidiano la salute pubblica: la legionella.

L’evento, dal titolo “Rischio legionella: il batterio da evitare”, si terrà lunedì 18 maggio 2026 alle 14:30, nella sede di Confapi Lecco Sondrio in Via Pergola 73 a Lecco.

Rischio legionella: il batterio da evitare

Il seminario vedrà l’intervento della Dott.ssa Serena Fortunato, Tecnico della Prevenzione di ATS Brianza, che illustrerà il quadro scientifico e le linee operative.

La legionella rappresenta un rischio concreto per ogni ambiente lavorativo e comunitario ove vi sia acqua contaminata e nebulizzata, come in presenza di impianti idrici e di climatizzazione; pertanto, la conoscenza del patogeno e l’identificazione dei punti critici è essenziale per sviluppare misure di prevenzione adeguate.

Il percorso formativo toccherà alcuni punti chiave:

morfologia e caratteristiche del batterio (chi è la legionella);

patogenicità e trasmissione;

habitat e riproduzione;

habitat naturali e antropici;

luoghi di lavoro e impianti a maggior rischio da valutare, monitorare e campionare;

analisi dei siti sensibili;

prevenzione e controllo.

Saranno inoltre approfonditi i principali riferimenti normativi:

D.Lgs. 81/2008 ;

; Linee Guida Stato-Regioni 2015 ;

; D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.

Focus anche sui fattori di rischio ambientali, sulla popolazione maggiormente esposta e sui protocolli di sicurezza e modalità di campionamento, con particolare attenzione alle misure di prevenzione, agli interventi tecnici ordinari e alle bonifiche straordinarie per evitare diffusione e contagio.

L’iniziativa è valida per l’aggiornamento professionale: per i partecipanti in presenza, previa iscrizione, è previsto il rilascio di un attestato valido per 2 crediti formativi (CFP). “La corretta valutazione del rischio biologico, e in particolare della legionella, non è solo un obbligo normativo, ma un pilastro fondamentale della cultura della salute e sicurezza in azienda. Con questo seminario vogliamo fornire alle nostre imprese associate strumenti concreti e aggiornati per monitorare i propri impianti, garantendo ambienti di lavoro salubri e prevenendo criticità che possono avere impatti severi sulla salute dei lavoratori”, commenta Silvia Negri, responsabile sicurezza Confapi Lecco Sondrio.