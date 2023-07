Si è svolto lunedì scorso, 17 luglio 2023, un incontro presieduto dal prefetto Sergio Pomponio finalizzato a prevenire e contrastare, con il coinvolgimento delle diverse componenti istituzionali e volontarie competenti, il fenomeno degli incendi boschivi.

Rischio di incendio boschivo: le iniziative della Prefettura per la prevenzione e il contrasto

Nel corso della riunione, cui hanno partecipato i rappresentanti delle autorità e degli enti competenti in materia di lotta agli incendi boschivi, in particolare i presidenti delle Comunità Montane e degli Enti Parco, unitamente ai vertici delle Forze di Polizia ed ai referenti dei Vigili del Fuoco, di Regione Lombardia, del Comune Capoluogo, della Provincia di Lecco, e del Compartimento Anas, è emersa la necessità di rafforzare al massimo l’attività di monitoraggio ed osservazione del territorio, allo scopo di mettere in atto tutte le misure e gli interventi di carattere preventivo. Infatti, nonostante una primavera piovosa, le attuali alte temperature - che si mantengono particolarmente elevate anche in quota - giustificano l’innalzamento della soglia di attenzione, in linea peraltro con le raccomandazioni di Regione Lombardia.

Una direttiva rivolta ai sindaci e agli enti proprietari delle strade

Il fenomeno è stato analizzato sia sotto il profilo del contrasto di condotte dolose o colpose da parte della Specialità Forestale dell’Arma dei carabinieri in primis, sia sotto il profilo della prevenzione dei rischi per l’incolumità delle persone.

Allo scopo quindi del contrasto e della prevenzione sono state concordate una serie di iniziative, di cui si farà interprete la Prefettura con una direttiva in corso di emanazione rivolta ai sindaci e agli enti proprietari delle strade, nonché ad Rfi e a Trenord, riguardanti in particolare: