Ripartiti i lavori di riqualificazione sulla Sp 62

Dopo la pausa estiva, sono ripresi regolarmente gli interventi di manutenzione e riqualificazione su alcuni tratti della Sp 62 in Valsassina a a Introbio, Primaluna e Cortenova.
Le opere, finalizzate al ripristino della complanarità delle banchine laterali, alla pulizia dei fossi colatori e al miglioramento dei sistemi di drenaggio delle acque, stanno interessando inizialmente il tratto finale della “variante di Introbio”.
Entro circa dieci giorni, i lavori si sposteranno sul tratto compreso tra Primaluna e Cortenova.
Questi interventi rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione delle infrastrutture stradali esistenti, individuate dalla Provincia di Lecco come strategiche per il territorio.
Il programma è possibile grazie a finanziamenti dello Stato e di Regione Lombardia, integrati da risorse proprie dell’Ente provinciale.