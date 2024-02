Rinnovo delle cariche per il triennio 2024-2026 in ALPL, l’Associazione Libere Professioni CUP Lecco che unisce sotto un unico cappello undici Ordini e Collegi delle Libere Professioni della provincia di Lecco, con l’obiettivo di rappresentale a livello aggregato nei confronti delle amministrazioni pubbliche e degli utenti.

Rinnovato il consiglio di ALPL CUP Lecco, Antonio Rocca confermato presidente

Al vertice confermati Antonio Rocca (Commercialisti) alla presidenza ed Ernesto Baragetti (Geometri) alla vicepresidenza. Diventa segretario Luca Bertarini (Commercialisti), mentre il tesoriere è Mario Bernardo (Consulenti del lavoro). Il collegio dei revisori e dei probiviri è formato da Francesco Galli (Commercialisti), Antonio Molinari (Ingegneri) e Raffaella Gianola (Avvocati).

A nominarli il nuovo consiglio direttivo composto anche da Irma Vinchesi e Federico Rossi (Commercialisti), Matteo Dell'Era (Consulenti del lavoro), Luca Marsigli (Avvocati), Gianfranco Magni (periti industriali), Laura Cameroni (Agronomi), Glicerio Pontiggia (Architetti), Pietro Canali (Ingegneri), Paolo Matteucci (Farmacisti), Laura Piffaretti (Notai) e Sergio Invernizzi (Medici).

Dopo aver ringraziato i presidenti di tutti gli Ordini e Collegi e tutti i consiglieri per la fiducia confermata, il presidente Antonio Rocca ha dichiarato: “L’Associazione Libere Professioni CUP Lecco, che ho il privilegio e l’onore di presiedere per il terzo mandato, proseguirà con determinazione nel suo impegno di supporto al dialogo che intercorre tra istituzioni da un lato e cittadini e imprese dall’altro. I nostri professionisti, infatti, possono vantare l’esperienza e anche quella indispensabile competenza che l’iscrizione a un albo professionale comporta. In particolare, in questo momento in cui la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione mostra ancora importanti sfide da vincere sul piano dell’accessibilità e quello dell’operatività, l’ascolto delle Professioni ordinistiche può sicuramente contribuire a rendere più efficienti tali processi, nell’ottica della semplificazione e di una migliore efficacia e competitività”, ha concluso il presidente Rocca.

Sono più di seimila i professionisti della provincia di Lecco rappresentati in ALPL, associazione che nasce agli inizi degli anni ‘90, in contemporanea con l’ente Provincia. E’ formata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; l’Ordine dei Consulenti del lavoro; l’Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti; l’Ordine degli Ingegneri; Il Collegio dei Geometri; l’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali, l’Ordine dei Medici; l’Ordine dei Farmacisti, l’Ordine degli Avvocati, il Collegio Notarile e l’Ordine dei Periti Industriali.