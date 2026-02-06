Rifiuti a Lecco: aumentano i quantitativi, cala leggermente la differenziata

È quanto emerge dalla relazione sulla produzione e gestione dei rifiuti in Lombardia pubblicata da Arpa Lombardia

La provincia di Lecco registra un nuovo aumento della produzione di rifiuti urbani, confermando un trend di crescita legato all’andamento dell’economia e dei consumi, ma mostrando al tempo stesso una lieve flessione nella percentuale di raccolta differenziata.

È quanto emerge dalla relazione sulla produzione e gestione dei rifiuti in Lombardia pubblicata da Arpa Lombardia, che analizza i dati sui rifiuti urbani (2024), sui rifiuti speciali (2023) e sugli impianti di trattamento (2024).

Rifiuti a Lecco: produzione in aumento, ma meno della media regionale

Nel 2024 in provincia di Lecco sono state prodotte 164.555 tonnellate di rifiuti urbani, con un incremento di 1.941 tonnellate rispetto al 2023 (+1,2%). Un dato in crescita, ma più contenuto rispetto alla media lombarda, che segna un +3,1%.

L’aumento è coerente con l’andamento economico regionale: nel 2024 il Pil lombardo è cresciuto dello 0,7% e la spesa per i consumi delle famiglie dello 0,6% (fonte Banca d’Italia e Istat).

In termini pro-capite, ogni cittadino lecchese ha prodotto 493 kg di rifiuti, con un aumento dell’1,1% rispetto all’anno precedente.

Raccolta differenziata: Lecco resta sopra la media regionale

Le raccolte differenziate hanno raggiunto quota 128.861 tonnellate, in aumento di 1.035 tonnellate (+0,8%). Tuttavia, a causa della maggiore crescita dei rifiuti totali e dell’indifferenziato, la percentuale di raccolta differenziata è scesa dal 78,6% al 78,3%.

Nonostante la flessione, Lecco si conferma più virtuosa della media regionale, che nel 2024 si attesta al 74,4%.

Le frazioni che crescono e quelle in calo

Nel dettaglio, diverse frazioni hanno migliorato i livelli di intercettazione:

carta e cartone

multimateriale (sacco viola)

legno

organico (umido)

RAEE

In diminuzione, invece:

plastica (la riduzione più marcata)

metalli

tessili

verde

vetro

Un segnale che evidenzia criticità specifiche nella gestione di alcune filiere, in particolare quella della plastica.

Aumentano i rifiuti indifferenziati

I rifiuti indifferenziati hanno raggiunto le 35.611 tonnellate, con un aumento di 823 tonnellate rispetto al 2023 (+2,4%), incidendo negativamente sulla percentuale complessiva di raccolta differenziata.

Comuni: cambia il vertice della classifica

Cambia il podio dei Comuni più virtuosi della provincia di Lecco:

Cremella – 89,1% Ello – 88% Paderno d’Adda – 87,8%

Nel complesso, 36 Comuni lecchesi hanno già raggiunto e superato l’80% di raccolta differenziata, obiettivo fissato al 2027 dal Programma regionale di gestione dei rifiuti (DGR 6408/2022).

Restano però 38 Comuni sotto la media provinciale, con 9 Comuni che non raggiungono il 60%, evidenziando una forte disomogeneità territoriale.