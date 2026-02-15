Si è svolta con grande partecipazione e profonda emozione la seconda edizione delle borse di studio dedicate alla memoria di Ludovica Pippi Ardenghi, promossa dalla Fondazione che porta il suo nome. Un’iniziativa che trasforma il ricordo in opportunità concreta, sostenendo il talento e l’impegno delle nuove generazioni.

Ricordare per dare futuro: consegnate le Borse di Studio Ludovica Pippi Ardenghi

Quest’anno sono stati quattro gli studenti meritevoli premiati: giovani distintisi per risultati scolastici, determinazione e qualità personali, che potranno utilizzare il contributo ricevuto per proseguire il proprio percorso universitario.

Alla cerimonia erano presenti i genitori di Ludovica, Roberto Ardenghi e Ada, che con dignità e generosità continuano a promuovere iniziative capaci di dare un futuro ai ragazzi nel segno dei valori che hanno contraddistinto la figlia: dedizione, sensibilità e passione per lo studio.

L’evento si è svolto all’istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, dove Ludovica insegnava, e ha visto la partecipazione di numerose autorità: il prefetto di Lecco Paolo Ponta, il questore Stefania Marrazzo, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il sindaco di Colico Monica Gilardi, il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli, oltre ad altri rappresentanti civili e militari, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a un progetto che unisce memoria, educazione e comunità.

La seconda edizione conferma il valore di un percorso che cresce anno dopo anno, consolidando una rete di solidarietà e attenzione verso i giovani. Le borse di studio rappresentano non solo un sostegno economico, ma anche un segno tangibile di fiducia nel futuro, nel nome di Ludovica e del suo esempio che continua a vivere attraverso l’impegno della Fondazione e dei ragazzi premiati.

I vincitori di quest’anno