Il Questore di Lecco Stefania Marrazzo ha accolto nei giorni scorsi il nuovo Commissario della Polizia di Stato dott. Riccardo Invernizzi, recentemente assegnato alla Questura di Lecco dopo aver frequentato il 113° Corso bis di Formazione per Commissari.

Riccardo Invernizzi nominato Commissario: nuovo incarico alla Questura di Lecco

Il dott. Riccardo Invernizzi, nato a Lecco il 6 novembre 1975 e laureato in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano-Bicocca, è entrato nella Polizia di Stato nel 1999 come agente. Il suo primo incarico è stato presso la Sezione Polizia Stradale di Brescia – Distaccamento di Montichiari, dove ha prestato servizio fino al 2004, anno in cui è stato trasferito alla Questura di Lecco.

Nel corso della sua carriera a Lecco, il Commissario ha ricoperto diversi ruoli e ha progressivamente scalato le qualifiche del Corpo: da agente a sovrintendente, risultando vincitore del concorso interno per Vice Sovrintendente nel 2016, fino a diventare ispettore nel 2017, dopo aver superato il concorso per Vice Ispettore.

Ha prestato servizio in diversi uffici della Questura, tra cui l’Ufficio di Gabinetto, l’Ufficio Immigrazione e l’Ufficio del Personale, fino al 2025. In quell’anno ha vinto il concorso per funzionari della Polizia di Stato e ha frequentato la Scuola Superiore di Polizia di Roma, conseguendo anche il master di II livello in “Organizzazione, management pubblico e leadership nella pubblica sicurezza” presso la LUISS Guido Carli.

Al suo ritorno in Questura, al Commissario Riccardo Invernizzi è stato affidato l’incarico di responsabile dell’Ufficio Personale e dell’Ufficio Tecnico Logistico. Il Questore Stefania Marrazzo ha rivolto al nuovo funzionario un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.