Da lunedì 15 settembre, la circolazione ferroviaria sulla linea Lecco-Tirano-Colico-Chiavenna riprenderà regolarmente, dopo i lavori di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Riapre la linea ferroviaria Lecco-Tirano: lavori di potenziamento completati

Gli interventi, svolti durante il periodo estivo, hanno avuto l’obiettivo di migliorare la regolarità del servizio ferroviario e potenziare le tecnologie dell’infrastruttura.

Tra le principali attività portate a termine:

lavori multisettoriali di manutenzione straordinaria ;

potenziamento e soppressione di passaggi a livello , in vista delle Olimpiadi 2026;

interventi per migliorare l’accessibilità delle stazioni di Lecco, Colico, Tirano, Morbegno, Tresenda e delle fermate di Chiuro, Talamona, Dorio e Abbadia Lariana.

Per completare i lavori sono stati impiegati circa 150 tecnici, tra operai di RFI e ditte appaltatrici, operando 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’investimento complessivo ha raggiunto i 57 milioni di euro.

Al termine dei lavori, la normativa prevede che la piena velocità sulle tratte rinnovate venga raggiunta gradualmente. Di conseguenza, per un periodo transitorio, saranno possibili modifiche ai tempi di viaggio e ai percorsi: