Riaperta la Lecco Ballabio, attenzione agli spostamenti per l'allerta rossa

All'alba di oggi, giovedì 10 ottobre 2024, è stata riaperta la Lecco Ballabio. La strada a scorrimento veloce che collega Lecco alla Valle era chiusa da martedì a causa di allagamenti nella galleria Giulia.

Riaperta la Lecco Ballabio

Il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola, intorno alle 6 di questa mattina, ha teso noto che la Lecco Ballabio è ora percorribile in entrambe le direzioni.

Attenzione agli spostamenti per l'allerta rossa

Resta l'invito alla prudenza, non solo per tutti gli automobilisti che percorrono la SS36 Racc, ma per chiunque si metta in strada nella mattinata di oggi. Ricordiamo che è infatti in vigore una allerta meteo rossa emessa ieri dalla la sala operativa della Protezione civile regionale.

Proprio per ridurre il traffico sulle strade lecchesi ieri sera il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha disposto la sospensione delle lezioni in tutti gli istituti superiori pubblici e privati e i centri di formazione professionale nella città di Lecco e in tutta la provincia.

Ecco le previsioni meteo di oggi di Arpa Lombardia:

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto ovunque nella prima metà della giornata; dalle ore centrali rapide ed ampie schiarite a partire da Ovest fino a cielo sereno o poco nuvoloso ovunque salvo addensamenti più consistenti residui sulle Alpi di confine.

Precipitazioni: moderate o forti diffuse nella prima metà della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale su Alpi, Prealpi e settori occidentali, deboli altrove; dalle ore centrali esaurimento dei fenomeni sui settori occidentali ed indebolimento su quelli orientali, dove cesseranno entro la serata. Nella fase finale dei fenomeni neve in discesa fino a 2200 - 2400 metri sull'Alta Valtellina.