A Lecco, il progetto ha previsto il restyling del sottopasso, il recupero delle pensiline storiche, la riqualificazione del fabbricato di stazione e nuovi spazi per i passeggeri

In vista dell’imminente avvio di Milano-Cortina 2026, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha profuso il massimo sforzo per riqualificare le principali stazioni della Valtellina, completando una serie di interventi i cui benefici andranno ben oltre l’orizzonte olimpico, migliorando l’accessibilità, la sicurezza delle stazioni, incrementando il livello di comfort per i viaggiatori e favorire una maggiore intermodalità con gli altri sistemi di trasporto.

Rfi, Lombardia: completati tutti i lavori connessi alle Olimpiadi nelle stazioni in Valtellina

Particolare attenzione è inoltre dedicata alla sostenibilità ambientale, attraverso l’adozione di soluzioni a basso impatto, e alla valorizzazione urbana delle aree circostanti le stazioni, contribuendo al loro sviluppo e alla loro integrazione con il tessuto cittadino.

L’investimento economico complessivo di RFI è stato di 38,9 milioni di euro. In particolare, sono state riqualificate le stazioni di:

Colico (investimento 11.3 milioni di euro) – Le opere hanno riguardato il restyling dell’edificio di stazione con nuovi spazi dedicati al comfort dei viaggiatori, la riqualificazione del sottopasso ed all’ammodernamento dei servizi igienici. Il miglioramento dell’accessibilità è stato assicurato dall’installazione di nuovi ascensori sulle banchine e sul piazzale, dalla ripavimentazione dei marciapiedi e dalla realizzazione di nuovi percorsi tattili.

Morbegno (investimento 2.5 milioni di euro) – Gli interventi hanno migliorato l’accessibilità e il comfort dei viaggiatori attraverso l’innalzamento dei marciapiedi di stazione, la realizzazione di nuovi percorsi tattili per le persone ipovedenti, il restyling del sottopasso e della pensilina del marciapiede uno e la riqualificazione dell’edificio di stazione con nuovi spazi dedicati ai passeggeri. È stato riqualificato altresì il piazzale della stazione per favorire la pedonalità e l’intermodalità.

Sondrio (investimento 4.8 milioni di euro) – Gli interventi hanno compreso il restyling del sottopasso, l’adeguamento sismico e la riqualificazione dell’edificio di stazione con nuovi spazi più confortevoli per i viaggiatori.

Lecco (investimento 10 milioni di euro) – Il progetto ha previsto il restyling del sottopasso, il recupero delle pensiline storiche, la riqualificazione del fabbricato di stazione e nuovi spazi per i passeggeri. L’accessibilità è stata migliorata grazie all’installazione di un nuovo ascensore sul marciapiede 2 all’innalzamento dei marciapiedi, al prolungamento delle pensiline e al completamento dei percorsi tattili per le persone ipovedenti.