“Da oggi sarà più semplice realizzare le infrastrutture necessarie per portare la banda ultralarga in tutti i Comuni, eliminando i possibili ostacoli burocratici, grazie alla nuova Direttiva concernente Linee di azione nei procedimenti amministrativi in materia di realizzazione di reti pubbliche di comunicazione relative agli interventi da realizzare per l’attuazione del PNRR” E’ quanto riferisce il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione Alessio Butti, che spiega: “Sono tanti i Comuni della Provincia di Lecco che trarranno beneficio dalla Direttiva, in particolare 61 Comuni sono interessati dal Piano Italia 1 Giga e 29 dal Piano Italia 5G del PNRR”.

Reti ultraveloci nei Comuni: importanti novità per il Lecchese

“In un momento storico in cui la connettività e l'accesso digitale sono fondamentali per il benessere economico e sociale del Paese, è essenziale assicurare che le infrastrutture digitali possano essere sviluppate in modo efficace tempestivo. Tra le disposizioni chiave - prosegue Butti - la Direttiva stabilisce principi operativi per garantire rapidità nei procedimenti delle pubbliche amministrazioni, vieta regolamenti che potrebbero ostacolare lo sviluppo delle infrastrutture e implementa verifiche preliminari per identificare casi in cui l'autorizzazione può essere quasi immediata.”

Importante sottolineare che, pur con l'obiettivo di velocizzare i procedimenti, la Direttiva tiene in grande considerazione la tutela ambientale e paesaggistica. Il focus è trovare un equilibrio tra lo sviluppo delle attività imprenditoriali e la salvaguardia dei nostri patrimoni naturali. Infine, la Direttiva sollecita le pubbliche amministrazioni a mantenere standard elevati di responsabilità operativa. In caso di ritardi o inerzia, sono previsti meccanismi di intervento da parte dello Stato per assicurare la progressione dei progetti.

“L'adozione di questo testo rappresenta un passo fondamentale per far sì che il nostro territorio sia più connesso e digitalmente avanzato, capace di rispondere alle sfide del futuro con determinazione e visione.” Conclude Butti

Comuni Piano Italia 5G

BOSISIO PARINI

ELLO

GALBIATE

LA VALLETTA BRIANZA

MERATE

MISSAGLIA

MONTE MARENZO

OGGIONO

ROBBIATE

SIRTORI

SUELLO

ABBADIA LARIANA

BARZIO

BOSISIO PARINI

CARENNO

CASARGO

CASATENOVO

CASSINA VALSASSINA

COLICO

COSTA MASNAGA

DERVIO

GALBIATE

INTROBIO

LECCO

LIERNA

MERATE

NIBIONNO

ROGENO

VALMADRERA

Comuni Piano Italia 1 Giga

ABBADIA LARIANA

BALLABIO

BARZAGO

BARZANO'

BARZIO

BELLANO

BRIVIO

BULCIAGO

CALOLZIOCORTE

CARENNO

CASARGO

CASATENOVO

CASSAGO BRIANZA

CASSINA VALSASSINA

CASTELLO DI BRIANZA

CIVATE

COLICO

COLLE BRIANZA

CORTENOVA

COSTA MASNAGA

CREMELLA

CREMENO

ELLO

ERVE

GALBIATE

GARBAGNATE MONASTERO

IMBERSAGO

INTROBIO

LA VALLETTA BRIANZA

LECCO

LIERNA

LOMAGNA

MANDELLO DEL LARIO

MERATE

MISSAGLIA

MOGGIO

MONTE MARENZO

MONTEVECCHIA

MONTICELLO BRIANZA

MORTERONE

NIBIONNO

OGGIONO

OLGIATE MOLGORA

OLGINATE

OLIVETO LARIO

OSNAGO

PADERNO D'ADDA

PASTURO

PERLEDO

PREMANA

ROBBIATE

ROGENO

SANTA MARIA HOE'

SIRONE

SIRTORI

SUELLO

TACENO

VALGREGHENTINO

VALMADRERA

VALVARRONE

VARENNA