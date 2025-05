ANPI Provinciale Lecco e la Sezione Lario Orientale, in collaborazione con il Comune di Colico, l’Archivio Comunale della Memoria Locale di Mandello del Lario e il MUU - Museo del latte e della Muggiasca, hanno restaurato la targa dedicata al partigiano Carlo Bazzi, in occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Restaurata la targa in memoria del partigiano Carlo Bazzi: un tributo all’eroismo della Resistenza

Questi territori, durante la Resistenza, furono teatro di una significativa presenza partigiana. Inizialmente facenti parte della 40ª Brigata Matteotti-Fronte Sud, nell’estate del 1944 i distaccamenti di Colico, Legnone, Muggiasca, Valvarrone e Valsassina si unirono per dar vita alla 55ª Brigata F.lli Rosselli. In particolare, nel territorio operava il Distaccamento Pezzini della 55ª Rosselli, con il colichese Leopoldo Scalcini, detto "Mina", come vicecomandante.

Il 5 ottobre 1944, durante un duro rastrellamento che coinvolse tutta la Valsassina, cadde combattendo il partigiano Carlo Bazzi, il cui sacrificio è oggi ricordato con la nuova targa restaurata.

Il ricordo della Resistenza si rinnova così attraverso la piena applicazione dei principi di democrazia, partecipazione, uguaglianza sociale e civile, pace e antifascismo sanciti dalla Costituzione Repubblicana, frutto diretto di quella lotta.

La posa della nuova targa è stata celebrata durante un’escursione organizzata dalle sezioni ANPI di Cinisello Balsamo e Lario Orientale, dal CAI di Sesto San Giovanni e dall’Associazione 55ª Brigata F.lli Rosselli. Il restauro ha inoltre beneficiato del sostegno dell’Associazione Culturale Banlieu di Osnago.