Dopo i finanziamenti già assegnati con la Linea A, Regione Lombardia conferma il suo impegno nella promozione della cultura musicale amatoriale con la Linea B del bando dedicato a bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. Per questa seconda linea di intervento, è previsto uno stanziamento complessivo di 350.000 euro destinato all’acquisto di strumenti musicali, attrezzature e allestimenti. In totale, saranno finanziate 160 realtà territoriali.

Regione Lombardia finanzia 160 realtà musicali amatoriali: 6 nel Lecchese

“Attraverso la seconda linea della misura vogliamo accompagnare le bande musicali lombarde in un percorso di rinnovamento, fornendo loro strumenti e attrezzature moderne. Questa misura consente alle associazioni di migliorare la qualità delle proprie attività, offrendo a musicisti e volontari strumenti adeguati e indispensabili per attrarre e formare nuove generazioni”, ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza.

Nel territorio della provincia di Lecco, sei realtà hanno ricevuto contributi per un totale di 21.548 euro:

Corpo Musicale Mandellese

Corpo Musicale Santa Cecilia di Cortabbio Aps

Corpo Musicale Santa Cecilia Valmadrera

Corpo Musicale “Giuseppe Verdi”

Aps Corpo Musicale di Annone Brianza

Banda Sociale Meratese

“Sostenere le bande musicali e i cori significa rafforzare una parte fondamentale della nostra identità culturale. Queste realtà non sono soltanto presìdi musicali, ma veri punti di riferimento per le comunità, capaci di unire generazioni diverse e mantenere vive tradizioni storiche”, ha proseguito Piazza. “Anche nel Lecchese, le realtà finanziate dimostrano un grande impegno nella diffusione della cultura musicale e nella formazione dei giovani. Con questo contributo vogliamo riconoscere e sostenere il loro valore, favorendo la continuità delle attività e la crescita delle nuove generazioni di musicisti”.

Il finanziamento è stato reso possibile grazie all’iniziativa della Lega, che ha promosso la legge regionale alla base di questa misura di sostegno concreto.

“Abbiamo voluto dare un segnale chiaro di attenzione verso la musica popolare, autentica espressione della nostra identità e delle nostre tradizioni. Con questo bando, Regione Lombardia sostiene chi, con passione e spesso in forma volontaria, tiene viva la cultura musicale nelle comunità lecchesi e lombarde”, ha concluso Piazza.

Il Consigliere Regionale lecchese Giacomo Zamperini ha aggiunto: “Desidero ringraziare l’Assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, per l’attenzione concreta dimostrata nei confronti delle nostre realtà musicali. Le bande del territorio lecchese rappresentano un patrimonio storico, sociale ed educativo preziosissimo: custodiscono tradizione, formano i giovani, animano le comunità e sono spesso il primo presidio culturale dei nostri paesi”.

Zamperini ha inoltre sottolineato come il finanziamento permetterà di rinnovare strumenti e attrezzature, garantendo continuità e qualità all’attività delle bande. “Sono firmatario di un ordine del giorno al bilancio regionale che chiede lo stanziamento di risorse aggiuntive per lo scorrimento della graduatoria del bando, affinché anche le realtà escluse possano accedere a queste opportunità. Regione Lombardia dimostra con i fatti di credere nella cultura diffusa, nel volontariato musicale e nell’identità dei territori. Continueremo a lavorare per rafforzare e valorizzare queste eccellenze che tengono vivi i nostri paesi e uniscono le comunità”.